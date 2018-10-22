[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/10/19 107/10/18 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大滬深300單日正向2倍基金 12.69000 12.12000 0.57000 4.70297 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.14000 23.07000 1.07000 4.63806 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.40000 31.94000 1.46000 4.57107 國泰富時中國A50基金 17.80000 17.24000 0.56000 3.24826 元大上證50基金 27.68000 26.82000 0.86000 3.20656 復華滬深300 A股基金 19.27000 18.71000 0.56000 2.99305 富邦上証180基金 26.28000 25.53000 0.75000 2.93772 富邦深証100基金 8.03000 7.82000 0.21000 2.68542 元大標智滬深300基金 15.19000 14.80000 0.39000 2.63514 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 16.93000 16.52000 0.41000 2.48184 群益深証中小板基金 10.29000 10.05000 0.24000 2.38806 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.04000 13.72000 0.32000 2.33236 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.97070 10.74150 0.22920 2.13378 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.96860 10.73950 0.22910 2.13325 元大標普500單日反向1倍基金 13.34000 13.13000 0.21000 1.59939 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.39000 13.20000 0.19000 1.43939 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.76000 24.42000 0.34000 1.39230 合庫台灣基金 10.01000 9.89000 0.12000 1.21335 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.71000 8.62000 0.09000 1.04408 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.06000 8.97000 0.09000 1.00334 保德信科技島基金 23.08000 22.88000 0.20000 0.87413 華南永昌物聯網精選基金 9.59000 9.51000 0.08000 0.84122 富邦恒生國企ETF基金 19.39000 19.23000 0.16000 0.83203 第一金全球不動產證券化基金B 5.67280 5.62760 0.04520 0.80318 第一金全球不動產證券化基金A 8.01870 7.95490 0.06380 0.80202 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.83000 8.76000 0.07000 0.79909 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.61000 11.52000 0.09000 0.78125 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.45000 9.38000 0.07000 0.74627 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------