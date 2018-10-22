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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/10/19  107/10/18 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.69000   12.12000   0.57000    4.70297
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      24.14000   23.07000   1.07000    4.63806
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 33.40000   31.94000   1.46000    4.57107
國泰富時中國A50基金                                              17.80000   17.24000   0.56000    3.24826
元大上證50基金                                                   27.68000   26.82000   0.86000    3.20656
復華滬深300 A股基金                                              19.27000   18.71000   0.56000    2.99305
富邦上証180基金                                                  26.28000   25.53000   0.75000    2.93772
富邦深証100基金                                                   8.03000    7.82000   0.21000    2.68542
元大標智滬深300基金                                              15.19000   14.80000   0.39000    2.63514
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          16.93000   16.52000   0.41000    2.48184
群益深証中小板基金                                               10.29000   10.05000   0.24000    2.38806
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.04000   13.72000   0.32000    2.33236
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.97070   10.74150   0.22920    2.13378
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.96860   10.73950   0.22910    2.13325
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.34000   13.13000   0.21000    1.59939
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.39000   13.20000   0.19000    1.43939
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            24.76000   24.42000   0.34000    1.39230
合庫台灣基金                                                     10.01000    9.89000   0.12000    1.21335
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.71000    8.62000   0.09000    1.04408
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.06000    8.97000   0.09000    1.00334
保德信科技島基金                                                 23.08000   22.88000   0.20000    0.87413
華南永昌物聯網精選基金                                            9.59000    9.51000   0.08000    0.84122
富邦恒生國企ETF基金                                              19.39000   19.23000   0.16000    0.83203
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.67280    5.62760   0.04520    0.80318
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.01870    7.95490   0.06380    0.80202
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.83000    8.76000   0.07000    0.79909
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.61000   11.52000   0.09000    0.78125
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.45000    9.38000   0.07000    0.74627
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.70000    9.63000   0.07000    0.72690
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.70000    9.63000   0.07000    0.72690
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