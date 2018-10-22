中國海洋捕撈(08047-HK)與航天數聯及亞太星通訂戰略合作協議

中國海洋捕撈(08047-HK)公布，於2018年10月19日，該公司的附屬公司與中國航天國際(00031-HK)附屬航天數聯信息技術(深圳)有限公司(航天數聯)，以及亞太衛星寬帶通信(深圳)有限公司(亞太星通)訂立不具法律約束力之戰略合作協議，初步為期三年，且倘任何一方無異議，可自動延期。

根據合作協議，該集團與航天數聯及亞太星通已同意開展戰略合作，以透過全球高通量寬頻衛星系統運用航天衛星技術和物聯網大數據等技術以及提供相關設備和技術支援，以開展海洋漁業追溯體系雲服務平台。訂約各方將與全國海洋企業及漁船合作，以提供「端對端」溯源、衛星通訊、導航、船舶定位、視頻監控等服務。該公司將與優質央企共同成立海洋漁業基金，基金將依托該雲服務平台為漁業公司提供融資及供應鏈服務，從而鎖定優質海產品貨源。雲服務平台將根據一方需求，結合海洋漁業供應鏈的實際和特點，運用衛星通訊運營服務，制定無線射頻識別(RFID)防偽溯源服務解決方案，提供完善的技術支援，搭建溯源平台，提供溯源查詢系統服務。

合作協議僅載明有關訂約方之戰略合作框架，而其未必會導致訂立及╱或完成任何正式協議。上述任何有關進一步業務發展未必會落實。