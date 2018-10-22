玖源集團(00827-HK)被指違反貸款協議 正尋求法律意見

玖源集團(00827-HK)公布，於2017年12月8日，該公司之全資附屬公司達州玖源化工有限公司與大連銀行股份有限公司成都分行就本金總額為8000萬應於2018年11月1日償還之貸款訂立三項貸款協議。於去年12月8日，該公司就發放予達州玖源之貸款之還款責任向大連銀行提供擔保。於今年10月18日，該公司接獲大連銀行日期為今年10月11日之貸款提前到期通知書；及日期為今年10月12日之逾期貸款催收通知書。

根據提前到期通知書，因達州玖源違反貸款協議之若干條款，貸款連同應計利息於今年10月11日到期並應予支付，且該公司應促使達州玖源償還貸款及應計利息。根據逾期貸款催收通知書，截至今年10月12日，倘達州玖源尚未償還貸款及應計利息，該公司應無條件履行擔保義務以償還未償還貸款及利息。

達州玖源一直根據貸款協議之條款向大連銀行還款，截至上周五，該公司董事會並不知悉達州玖源有任何未能履行其於貸款協議項下之責任，從而構成達州玖源違反貸款協議之行為。該公司正在與大連銀行商討，以確定提前到期通知書所述的指稱違反，並就貸款協議及擔保尋求法律意見。董事會預計，提前到期通知書及逾期貸款催收通知書不會對該公司及其附屬公司之整體財務及經營狀況產生重大影響。該公司將於適當時就事件進展之最新情況另行刊發公佈。

