QFII積極布局A股發出積極信號

近期A股市場再現震蕩調整的行情，喜歡“逢低入場”的QFII開始積極布局，加快了調研上市公司的步伐。據東方財富Choice統計的數據顯示，9月份共有57家A股上市公司接待了QFII調研。而今年上半年，QFII月度調研的上市公司數量平均在40家。

今年以來，QFII明顯加快入市步伐，特別是3月份開始，QFII在滬深兩市加快開戶步伐，單月新增26個賬戶，創下自2008年11月份以來的單月最高紀錄。從今年第一季度的情況來看，QFII在A股的新增開戶數為52個，幾乎達到去年下半年的水平，這顯示外資已經開始跑步入場抄底。

另外，今年第二季度QFII持股總數為56.29億股，比第一季度的44.79億股增加了11.50億股，增加幅度為25.67%。可見，QFII在第二季度市場下跌的走勢中，進行了大幅增持操作。

同時，QFII隊伍也在不斷擴容。國家外匯管理局發布的數據顯示，截至2018年9月29日，共有286家合格境外機構投資者(QFII)，合計獲批1001.59億美元的投資額度。

筆者認為，從QFII新增開戶賬戶數以及獲批額度大幅增加可以看出，一方面是QFII看好中國市場，另一方面也與管理層鼓勵和放寬外資投資比例限制的政策相符合。

今年8月份，中國證監會表示，證監會將加快境外合格機構投資者（QFII）資格審批，適當降低境外機構的QFII資格標準等，但對沖基金目前不會授予QFII資格。與此同時，進一步提高QFII投資占資本市場的比例，為資本項目完全對外開放做好準備。此外，證監會擬擴大QFII機構的投資範圍，允許QFII投資銀行間債券市場以及股指期貨、融資融券等投資工具。

與此同時，9月27日，全球第二大指數公司富時羅素宣布明年將A股納入富時羅素新興市場指數，A股國際化的步伐越來越快，國際投資者對A股的布局熱情也越來越高。

從境外專業機構持股市值占比與上證綜指的變化來看，在A股快速下行或者震蕩走勢下，境外專業機構持股市值占比均有所提升，因此，當QFII開始積極布局，加快入場的時候，也是市場的投資價值顯現的時候，這對市場來說或許也是發出了一個積極信號。

來源：證券日報