美聯：週末10大屋苑僅錄2宗成交 U+A08屋苑「捧蛋」

據美聯物業分行統計，本週末 (10月20日至21日)10大藍籌屋苑僅錄得約2宗買賣成交，較上週末錄得的1宗增加1宗，持續於低位徘徊，並有8個屋苑「捧蛋」，更已經是連續16個週末錄得單位數。至於按15大屋苑統計，本週末亦錄得約2宗買賣成交，按週無升跌。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，外圍市況仍未明朗，近日更有山頂文輝道地王流標，加上近期股票市場波動依然，令二手市場的觀望情緒持續。新界西新盤大軍亦陸續登場，延續進取的開價策略，當中的屯門新盤入場費更低於300萬元，料可吸引上車客追捧。相較之下，二手樓價有跌幅但不顯著，令購買力向新盤傾斜，成為成交未有突破的主要原因。不過，市場淡風吹足一季後，近日終於有部份業主願意增加議價空間至逾5%，希望吸引到買家垂青，二手開價有望逐漸拉近與市場心理價位的距離，同時亦見到部份有置業剛需的人士開始出動睇樓，遇上心儀單位亦有還價冀「執平貨」，只是因「未到價」膠著。預期發展商積極推盤，新盤價量皆吸引之下，二手無論價量仍會短線受壓，業主如想出貨，須增加議幅吸客，否則短期樓市仍難脫「一手旺、二手靜」的兩極化局面。

按美聯物業10大屋苑中各區指標屋苑剛過去週末成交量分佈統計，港島區3個指標屋苑，包括太古城、康怡花園及海怡半島全，只有太古城錄得1宗成交，按週無升跌。九龍區4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨，則只有美孚新邨錄得1宗成交，按週增加1宗。新界區方面，3個指標屋苑包括荃灣中心、沙田第一城及嘉湖山莊，本週末與上週末同樣全數「捧蛋」。