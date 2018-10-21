減稅降費政策效應加速顯現 9月增值稅增速同比下降1.2%

減稅降費效應正在加速釋放。財政部18日最新公布數據顯示，9月份，全國一般公共預算收入和稅收收入同比增速均創下年內新低，國內增值稅增速已由正轉負，同比下降1.2%。

據財政部數據，9月份，全國一般公共預算收入12963億元，同比增長2%，創年內新低。其中，稅收收入同比增長6%，增速也是今年以來最低水平。

“在經濟運行總體平穩的情況下，財政收入增速逐季放緩，充分表明減稅降費的政策效應正在加速顯現。”財政部國庫司副司長杜強表示。

作為減稅力度最大的稅種，增值稅的數據也印證了這一點。數據顯示，國內增值稅前三季度同比增速分別為20.1%、13%、2.2%；7月、8月、9月增速分別為5.4%、2.1%、-1.2%。

從數據可見，國內增值稅增速持續回落，目前已經出現負增長。吉林財科所所長張依群在接受上證報記者采訪時表示，“增值稅稅率下調1個百分點後，減稅效應開始顯現。之前由於政策實施和實際落地存在滯後性，減稅效果並沒有完全顯現出來。隨著減稅力度的進一步加大，未來增值稅還有可能繼續下調。”

數據顯示，前三季度財政收入增速8.7%，預計仍高於GDP增速。對此，財政部稅政司副巡視員袁海堯表示，財政收入和GDP增速計算口徑不同，財政收入增速以現價計算，GDP增速以不變價計算，如果不做調整，不能直接對比。

“比如，2018年上半年，GDP增速6.8%，按現價調整後的增速為10%，與財政收入增速基本持平。”他認為，隨著下半年財政收入增速持續回落，預計2018年全年財政收入增速也會低於以現價計算的GDP增速。

第四季度財政收入形勢如何？杜強預計，全國財政收入能夠實現年初預期目標，但後幾個月財政收入增速可能會有所下行。

他具體分析稱，減稅降費政策效應逐步顯現，在釋放政策紅利的同時，持續帶來了財政減收。從後期看，隨著供給側結構性改革深入推進，重點難點領域改革持續深化，積極財政政策與穩健貨幣政策協同發力，全年主要經濟指標有望較好完成，這將為財政收入增長提供有力支撐。但同時，當前經濟運行中的一些新情況新問題需要高度關註，後期財政收入運行面臨的不確定性增加，而減稅降費政策還將繼續拉低財政收入增幅。

在過去幾年大力實施減稅降費的基礎上，今年財政部會同有關部門進一步實施減稅降費，在完成年初《政府工作報告》確定的1.1萬億元減稅降費措施基礎上，年中根據經濟形勢發展變化，又出台了促進實體經濟發展、支持科技創新的一系列措施，預計全年可減輕稅費負擔1.3萬億元以上。

袁海堯表示，財政部將立足於支持實體經濟發展，堅持“放水養魚”，全面落實已出台的減稅降費政策。完善出口退稅政策操作文件將於近日印發，個人所得稅專項附加扣除具體辦法正在研究制定過程中。同時，有關部門正在抓緊研究更大規模的減稅、更加明顯的降費措施，進一步降低企業成本，激發市場活力。

來源：上海證券報 作者：李苑