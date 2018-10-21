國務院金融穩定發展委員會召開防範化解金融風險專題會議

據中國政府網21日消息，10月20日，國務院金融穩定發展委員會召開防範化解金融風險第十次專題會議，重點分析三季度經濟金融形勢，研究做好進一步改善企業金融環境和防範化解金融風險有關工作。會議由國務院副總理、國務院金融穩定發展委員會主任劉鶴主持，人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局、發展改革委、財政部等單位負責同志參加會議。

會議認為，當前宏觀經濟延續穩中有進的基本態勢。從金融領域看，積極實施穩健中性的貨幣政策，市場流動性總體上合理充裕，人民幣匯率彈性增強並保持基本穩定，結構性去杠桿穩步推進，部分機構前期盲目擴張行為明顯收斂。但也必須看到，我國經濟仍處於新舊動能轉換的關鍵階段，在內外因素的共同作用下，歷史上積累的一些風險和矛盾正在水落石出，對形勢要客觀認識、理性看待，對存在問題要開準藥方，及時解決。

會議強調，做好當前金融工作，要按照黨中央、國務院總體要求和部署，進一步增強“四個意識”，保持戰略定力，堅持穩中求進工作總基調，講忠誠、講幹凈、講擔當，沈著應對，統籌謀劃，綜合施策。要處理好穩增長和防風險的平衡，聚焦進一步深化供給側結構性改革，在實施穩健中性貨幣政策、增強微觀主體活力和發揮好資本市場功能三者之間，形成三角形支撐框架，促進國民經濟整體良性循環。

一是實施穩健中性貨幣政策。要進一步增強前瞻性、靈活性和針對性，做到松緊適度，重在疏通傳導機制，處理好穩增長與去杠桿、強監管的關系。

二是增強微觀主體活力。特別要聚焦解決中小微企業和民營企業融資難題，實施好民企債券融資支持計劃，研究支持民企股權融資，鼓勵符合條件的私募基金管理人發起設立民企發展支持基金；完善商業銀行考核體系，提高民營企業授信業務的考核權重；健全盡職免責和容錯糾錯機制，對已盡職但出現風險的項目，可免除責任；對暫時遇到經營困難，但產品有市場、項目有發展前景、技術有市場競爭力的企業，不盲目停貸、壓貸、抽貸、斷貸；有效治理附加不合理貸款條件、人為拉長融資鏈條等問題。要認真總結國有企業混改試點經驗，加大下一步改革力度。

三是發揮好資本市場樞紐功能。資本市場關聯度高，對市場預期影響大，資本市場對穩經濟、穩金融、穩預期發揮著關鍵作用。要堅持市場化取向，加快完善資本市場基本制度。前期已經研究確定的政策要盡快推出，要深入研究有利於資本市場長期健康發展的重大改革舉措，成熟一項，推出一項。

會議強調，當前社會各界最關注的是已經承諾的各項政策措施落實情況，10月19日對外宣布的穩定市場、完善市場基本制度、鼓勵長期資金入市、促進國企改革和民企發展、擴大開放等五方面政策，要快速紮實地落實到位。人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局、發展改革委、財政部等有關部門要加快工作節奏，政策成熟後立即推出，推出後狠抓落實。國務院金融委辦公室近期要會同有關部門進行實地督查，確保落實到位。

