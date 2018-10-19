【顧德投顧】國際後續利空將不斷出現,台股操作建議多空雙向

◆盤勢分析

本周出現不少利空, 但是都還沒有後續結果, 美國與沙烏地阿拉伯, 因一名華盛頓郵報特約記者失蹤一事, 鬧不和, 而且沙國很可能已經將該名記者處死, 這件事情, 美國要姑息的困難度很低, 一方面沙國的手段不人道也不合理, 一方面美國適逢期中選舉, 如果川普姑息該事件, 一定會被在野黨砲轟, 除非沙國能合理解釋該事件, 不然很難善了, 意大利總理昨天表示, 2019 年度預算沒有修改的餘地, 目前歐盟還沒表示是否接受該預算案, 但是目前看來未來拒絕該預算案的機會很高, 屆時將成為另一個利空, 最後就是美中貿易戰, 這件事目前已經開始衝擊大陸經濟, 今天大陸公布第三季 GDP, 已經創下金融海嘯以來最低成長率, 接下來貿易戰持續發酵, 中國 GDP 很有可能持續下滑, 股市也很可能持續下跌, 如果引發其他經濟事件, 後面的跌幅會非常可觀

不知道大家對 2008 年金融海嘯有沒有印象, 07 年次級房貸後, 越來越多人無力償還貸款, 大量的房地產抵押債? 被違約, 引發後續一連串事件, 我覺得中國現在可能就走在這個劇本之上, 貿易戰如果引發中國經濟成長率大幅下滑, 由於大陸目前市場上有大量的衍生型金融工具, 可以轉換成股票的債?, 將債務包裝成理財產品, 地方債的問題, 加上大陸目前非常高的房價, 難說哪一個部分會引發下一波的金融危機, 所以這邊會建議投資朋友多空雙向操作, 利用放空股票去保護目前已經嚴重套牢或是非常看好的持股, 降低大盤帶來的風險, 謝謝

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

