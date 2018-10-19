證監會通報近期完善併購重組監管工作情況

10月19日，證監會新聞發言人常德鵬表示，近年來，上市公司併購重組在深化企業改革，服務實體經濟方面發揮重要作用。近期證監會繼續深化放管服改革，結合企業訴求，在上市公司併購重組領域推出了系列服務舉措。

一是進一步簡政放權，鼓勵市場化併購，提高審核效率。今年1-9月份，全市場發生上市公司並購重組近3000單，同比增長69.5%，超過去年全年總數。交易金額近1.8萬億元，同比增長超四成，接近去年全年水平。這其中僅有117單需證監會審核，行政許可比例進一步下降至4%，市場活躍度大大攀升。國慶假期後，證監會針對小額並購交易推出快速審核通道，為企業市場化並購爭取時間。適用該通道的第一單拓爾思，成為首例符合該條件的並購重組項目過會。

二是繼續深化改革，完善基礎性制度，充分發揮併購重組服務實體經濟制度。對於募集配套資金，放鬆管制，允許上市公司用於補充流動資金和償還債務等。同時，上市公司大股東通過認購配套融資，真實持續鞏固控制權的行為，證監會明確予以支持。對於並購非金融類資產並購少數股權的，取消財務指標限制。證監會還積極支持優秀境外上市中資企業參與A股上市公司並購重組。自去年11月以來已有7家中概股公司通過上市公司併購重組回歸A股市場。

下一步，證監會將進一步發揮市場機制作用，深化並購重組體制機制改革，同時強化事前、事中、事後的監管。特別強調中介機構發揮好看門人的作用。一旦發現問題將嚴肅處理，絕不姑息。

來源：證券時報APP