David Webb新謎網名單 26只不能沾手的股票

獨立股評人David Webb繼去年5月列出50隻不能沾手的股份後，David Webb再發表新的「謎網26」名單，列出華融系的神秘網絡，點出26隻不能沾手的股票。

David Webb在報告的圖表中，拆解華融及民生銀行系內有複雜的股權關係，列出26隻不能買的股票，包括中國華融(02799)、華融投資股份(02277-HK)、華融金控(00993-HK)、藍鼎(00582-HK)、興業太陽能(00750-HK)、民生銀行(01988-HK)、綠地香港(00337-HK)。

另外，還包括中國軟實力(00139-HK)、超人智能(08176-HK)、首控集團(01269-HK)、成實外教育(01565-HK)、港橋金融(02323-HK)、豐盛控股(00607-HK)、卓爾智聯(02098-HK)、衍生集團(06893-HK)、民眾金融科技(00279-HK)、民銀資本(01141-HK)、柏榮集團(08316-HK)、未來世界金融(00572-HK)、麥迪森控股(08057-HK)、百德國際(02668-HK)、新體育(00299-HK)、弘達金融(01822-HK)、平安證券集團控股(00231-HK)、中新控股(08207-HK)、中國金洋(01282-HK)。

「謎網26」牽涉的人物包括姚氏兄弟姚振華及姚建輝，姚振華經營控制前海人壽的深圳寶能集團。2017年，他被禁進入內地保險業10年。至於姚建輝則控制中國金洋，他擁有證監會牌照，姚建輝的投資，部分來自華融金控的8億元貸款。華融國際金融及華融投資均被華融持有51%股權。

類似的事情亦發生在民行附屬民銀資本身上，認為此股是泡沫，以昨日收市價每股0.355元計算，市值169.4億元，但於6月底，其有形資產淨值10.74億元，即相當於每股0.023元，資產負債表倚賴民行及其附屬的貸款有63.4億元。

中國華融資產管理前董事長賴小民今年4月因違法違紀被查，中紀委早前決定對賴小民雙開，即開除黨籍和公職處分。

來源:信報