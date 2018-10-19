交通銀行發行可轉債，對於公司股價會有什麼影響？

近期，交通銀行（601328-CN;03328-HK）收到《中國銀保監會關於公司公開發行A股可轉換公司債券的批复》，中國銀保監會同意該行公開發行不超過600億元人民幣的A股可轉換公司債券，在轉股後按照相關監管要求計入核心一級資本。對於這則公告，投資者大多覺得不痛不癢，並沒有引起什麼關注。

但如果我們結合在今年10月10日，彭博社報導知情人士透露，中國計劃增加系統重要性金融機構名單（系統重要性金融機構是指“由於規模、複雜度與系統相關度，其無序破產將對更廣範圍內金融體係與經濟活動造成嚴重干擾的公司”），就可以慢慢看出點眉目了。計劃首批至少增加50家金融機構，保險公司和證券公司或將被納入系統重要性金融機構的評估。這也就是意味著作為國內第五大銀行的交通銀行、則有較大可能納入其中，但是，損失吸收能力（Total Lost Absorb Capability, TLAC）是監管機構對系統重要性銀行一個新的監控指標，在未來幾年要求這些銀行將資本充足率提升到16%~20%，這就造成了公司的硬傷。據交通銀行2018年半年報數據顯示，公司的資本充足率只有13.86%，至少需要補充2.14%的資本金才可以達到納入系統重要性銀行的標準。

（圖片來源：交通銀行2018半年度報告）

也就是說公司發行可轉換債券的原因是為了在未來可以順利被納入系統重要性銀行。那麼，此次發行可轉換債券會給公司帶來什麼影響？

首先，一般來說發行可轉債的票面利率非常低，低於銀行定期存款利率，但也有人去購買的原因就是因為可以按照約定的轉股價格將債券轉換成正股。結合上面我們說到的公司發行可轉債是為了補充資本充足率，也就是說，在未來公司大概率不會贖回債券，會想辦法推動轉股，不然又會影響公司資本充足率，使公司達不到成為系統重要性金融機構的條件。

另外，根據交通銀行公告顯示，假設本次可轉債的轉股價格為人民幣8.23元/股，即截至本公司第八屆董事會第十五次會議召開日（2018年4月27日）的前三十個交易日本公司A股股票交易均價、前二十個交易日本公司A股股票交易均價、前一個交易日本公司A 股股票交易均價和最近一期經審計的每股淨資產的孰高值。這句話是什麼意思呢？大概意思就是說，公司轉股價格不能低於最近一期經過審計的每股淨資產。這也就意味著如果未來交通銀行想要實行轉股，其股價就必須高於每股淨資產，現在交通銀行的股價是嚴重低於公司每股淨資產的。

注：可轉債全稱為可轉換公司債券。在目前國內市場，就是指在一定條件下可以被轉換成公司股票的債券。可轉債具有債權和期權的雙重屬性，其持有人可以選擇持有債券到期，獲取公司還本付息；也可以選擇在約定的時間內轉換成股票，享受股利分配或資本增值。

（圖片來源：交通銀行公開發行A股可轉換公司債券的公告）

截至2018年10月18日A股交通銀行股價收盤報收5.60元/股，如果交行想推動轉股，未來每股股價就需要至少高於8.23元，否則到期則要贖回債券。對於持有可轉債的投資者來說，一般情況下沒有理由提前轉股，因為提前轉股沒有什麼利潤，所以一般投資者就穩穩地拿5年收5年的利息，第六年如果划算再轉股，反正轉股價會跟著分紅除權，相當於拿了2份利息，債息和轉股價除息。加上交通銀行大概率不會兌換債券會轉股，所以，在未來幾年公司是有推高股價動機的。

綜上所述，交通銀行發行可轉債，並不是簡單的補充資本充足率，這其中有一些潛在的利好因素，如補充資本充足率之後，在未來大概率會被納入系統重要性銀行。另外，加上轉股條件的限制，這會促使公司推高自己的股價達到轉股的條件。