住建部：確定在8省區試點政府購買公租房運營管理服務

住建部網站19日發布，根據《國務院辦公廳關於政府向社會力量購買服務的指導意見》、《政府購買服務管理辦法(暫行)》有關要求，為進一步完善公租房運營管理機制、更好地吸引企業和其他機構參與公租房運營管理，近日，住房城鄉建設部、財政部下發通知，確定在浙江、安徽、山東、湖北、廣西、四川、雲南、陝西8個省(區)開展政府購買公租房運營管理服務試點工作，在試點地區建立健全公租房運營管理機制，完善政府購買公租房運營管理服務的管理制度與流程，形成一批可復制、可推廣的試點成果，為提升公租房運營管理能力提供支撐。

根據《推行政府購買公租房運營管理服務試點方案》，政府購買公租房運營管理服務的主體是承擔公租房運營管理職責的各級行政機關以及承擔行政職能的事業單位。試點地區要全面梳理現行屬於政府職責范圍、由財政支出安排的各類公租房運營管理內容，凡適合市場化方式提供的公租房運營管理服務事項，可通過政府購買服務方式實施。購買內容主要包括入住和退出管理事項、租金收繳和房屋使用管理事項、維修養護事項、綜合管理事項等。試點地區要結合本地經濟社會發展水平、財政承受能力和公租房運營管理現狀，合理確定購買內容，將適合通過政府購買服務提供的公租房運營管理服務納入政府購買服務的指導性目錄，並根據實際情況及時調整。對不屬於政府職責范圍，或者應當由政府直接提供、不適合市場化方式提供的服務事項，不得實施政府購買服務。