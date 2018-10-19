前海聯合交易中心正式上線開業

前海聯合交易中心(Qianhai Mercantile Exchange，簡稱QME)於今天（10月19日）正式開業。開市首日的交易品種為氧化鋁，中鋁國貿與廈門象嶼以每噸3,030元人民幣的交易價格成交3,000噸氧化鋁現貨商品，錄得中國市場首個基於實際成交的氧化鋁現貨基準價格。

中國內地氧化鋁行業一直有要求改變現有交易和定價模式的呼聲，迫切需要建立公開透明的現貨成交機制，為市場參與者提供有公信力的價格基準。QME為香港交易及結算所有限公司（香港交易所）集團在中國內地設立的大宗商品交易平台，以氧化鋁現貨為首個交易品種，希望與行業客戶共同確立公允價格並建立良好的市場秩序，疏通資金進入實體經濟的渠道，共同促進市場的高效運作和發展。

QME 的交易模式為現貨掛牌交易，交易日為周一到周五（國家法定節假日除外），交易時間為每個交易日9:00-15:45（中午不休市）。為鼓勵上線交易，所有手續費在2018年12月31日之前實行暫免。深圳市委、市政府相關領導、市金融辦、前海管理局、中國有色金屬工業協會及來自二十多家產業鏈核心客戶、金融機構和市場參與商的代表出席QME的開業活動。

香港交易所集團行政總裁兼QME董事長李小加與五位嘉賓共同主持在QME環形交易大廳舉行的啟動儀式。中國有色金屬工業協會副會長文獻軍在致辭中表示，QME瞄準市場需求，將氧化鋁現貨確立為第一個上市品種，對實體企業是極大的支持，也是中國鋁產業鏈健全價格形成體系，促進行業健康平穩發展的重要一步。期待QME與有色金屬行業後續繼續拓寬合作，為實體產業鏈企業提供更多更好的產品與服務。

李小加總裁感謝各界對QME開業的支持，他表示：＂推動大宗商品市場的發展，最終取得大宗商品的中國定價權一直是我們的夢想。今天QME開業交易獲得首單氧化鋁現貨交易價格，邁出了實現夢想的第一步。我期待未來QME踏踏實實的走好每一步，依托香港交易所集團優勢全力建設全球大宗商品的人民幣定價中心。＂