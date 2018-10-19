【大行報告】中泰證券：馬鋼股份(600808-CN)第三季度盈利創新高

中泰證券發表研報指，馬鋼股份(600808-CN)公佈2018年前三季度業績公告，公司前三季度分别實現歸屬於上市公司股東淨利潤14.18億元、20.11億元及21.55億元，三季度環比二季度增長7.16%。以馬鋼集團經營數據測算，前三季度鋼材銷量分别為469萬噸、480萬噸及491萬噸，對應噸鋼淨利為348元、464元及516元，三季度環比二季度增加52元/噸，公司業績連續改善，第三季度盈利創上市以來新高。

研報指出，馬鋼股份業績屢創新高，除鋼鐵行業維持高景氣區間外，也離不開自身的主觀能動性，不僅生產日趨穩定，資源配置也跟隨市場靈活調整。從行業噸鋼毛利變化情況來看，二季度螺紋鋼及熱軋噸鋼毛利環比分别上升31.87%和33.26%，而三季度兩者噸鋼毛利則分别變動9.5%和-14.35%，公司根據市場及政策情況，努力實現生產盈利和環保安全的動態平衡，綜合能力和抗風險能力持續提升。

此外，中泰在417降準後提出今年宏觀主要矛盾由之前緊縮已經轉向穩定内需，在外部貿易摩擦愈演愈烈的情況下，近期貨幣政策連續降準對穩定内需起到至關重要的作用。具體來看，需求方面地產投資仍然是目前鋼鐵消費的主要支撐力量，基建後期預計將逐步企穩，但在政府債務約束下，空間受到限製，兩者仍然是一種對衝關係。現在已進入傳統“金九銀十”旺季，從目前庫存去化速度及成交量來看，終端需求較為旺盛，中泰預計四季度地產投資依然維持較高水平。而從供給端來看，雖然今年秋冬季錯峰限產政策方向較去年“一刀切”更加靈活，但從各地陸續公佈的草案來看，供給收縮預期仍然存在，預計四季度鋼鐵行業盈利仍可維持較高水平。

中泰預計2018-2020年公司EPS分别為0.95元、0.98元以及1.00元，維持增持評級。