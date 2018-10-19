​中國9月規模以上工業增加值增長5.8%

據國家統計局公佈數據顯示，2018年9月份，規模以上工業增加值同比實際增長5.8%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)，比8月份回落0.3個百分點。從環比看，9月份，規模以上工業增加值比上月增長0.50%。1-9月份，規模以上工業增加值同比增長6.4%，增速較1-8份回落0.1個百分點。

分三大門類看，9月份，採礦業增加值同比增長2.2%，增速較8月份加快0.2個百分點;製造業增長5.7%，回落 0.4個百分點;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長11.0%，加快1.1個百分點。

分經濟類型看，9月份，國有控股企業增加值同比增長5.6%;集體企業增長2.0%，股份製企業增長6.3%，外商及港澳台商投資企業增長3.2%。

分行業看，9月份，41個大類行業中有38個行業增加值保持同比增長。其中，農副食品加工業增長5.5%，紡織業增長0.8%，化學原料和化學製品製造業增長5.0%，非金屬礦物製品業增長5.2%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長10.1%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長9.8%，通用設備製造業增長6.1%，專用設備製造業增長9.7%，汽車製造業增長0.7%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長2.4%，電氣機械和器材製造業增長5.2%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長12.6%，電力、熱力生產和供應業增長11.0%。

分地區看，9月份，東部地區增加值同比增長4.8%，中部地區增長7.0%，西部地區增長7.4%，東北地區增長4.7%。

分產品看，9月份，596種產品中有324種產品同比增長。其中，鋼材9675萬噸，同比增長9.8%;水泥20781萬噸，增長5.0%;十種有色金屬456萬噸，增長5.8%;乙烯161萬噸，增長3.5%;汽車242.6萬輛，下降10.6%;轎車102.8萬輛，下降8.6%;發電量5483億千瓦時，增長4.6%;原油加工量5134萬噸，增長4.9%。

9月份，工業企業產品銷售率為98.8%，比上年同月下降0.4個百分點。工業企業實現出口交貨值11839億元，同比增長11.7%。