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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月18日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     富邦美債1-3          大江              新昕纖   生泰                
易威     駿熠電   富邦美債20年          信立              謚源     訊聯                
百略              元大美債7-10          穩懋              東林     寶島科              
穆拉德            富邦中國政策債          迎輝              欣厚-KY  德麥                
南璋              元大美債1-3          牧德              友銓     中華食              
勝昱              元大投資級公司債          撼訊              達威     世坤                
精確              元大中國債3-5          松崗              三圓     冠好                
宏易              群益15年IG電信債          神盾              雙喜     萬國通              
唐鋒              群益15年IG科技債          環球晶            力泰     新昕纖              
榮群              群益10年IG金融債          奧斯特            理銘     精確                
天宇              國泰投資級公司債          博智              亞都     長佳                
新零售            國泰5Y+新興債                            東凌-KY  大恭                
力新              國泰1-5Y高收債                            明揚     永純                
恩得利            富邦全球投等債                            綠河-KY  泓瀚                
李洲              富邦全球高收債                            欣泰     致振                
凱柏實業          國泰中國政金債5+                                     創威                
元炬              富邦中政債0-1                                     唐榮                
及成              富邦A級公司債                                     晉椿                
和進              FH中國政策債                                     久陽                
耀勝              凱基中國債3-10                                     強新                
倚強              凱基新興債10+                                     松和                
錦明              凱基科技債10+                                     川寶                
鑫創              元大AAA至A公司債                                     李洲                
廣寰科            合世                                         及成                
點晶              易威                                         倚強                
建舜電            百略                                         至寶電              
泰谷              穆拉德                                       錦明                
典範              南璋                                         宇環                
長天              勝昱                                         點晶                
益通              精確                                         加百裕              
振維              宏易                                         幸康                
鴻翊              唐鋒                                         泰谷                
迎輝              榮群                                         矽瑪                
欣厚-KY           天宇                                         先益                
兆遠              新零售                                       泓格                
太欣              力新                                         新鉅科              
系統電            恩得利                                       晶達                
世紀              李洲                                         友銓                
華容              凱柏實業                                     寶聯通              
建榮              元炬                                         凱鈺                
立衛              及成                                         三聯                
天揚              和進                                         合邦                
鈺創              耀勝                                         萬旭                
佳總              倚強                                         撼訊                
合正              錦明                                         亞銳士              
寶聯通            鑫創                                         信昌電              
凱鈺              廣寰科                                       合晶                
德宏              點晶                                         全譜                
合邦              建舜電                                       易通展              
萬旭              泰谷                                         沛波                
驊宏資            典範                                         元隆                
久正              長天                                         沛亨                
上揚              益通                                         迅德                
全譜              振維                                         倉和                
易通展            鴻翊                                         光菱                
安鈦克            迎輝                                         星雲                
元隆              研勤                                         三圓                
沛亨              欣厚-KY                                      三豐                
九暘              兆遠                                         雙喜                
凱碩              太欣                                         力泰                
全達              系統電                                       豐謙                
奧斯特            世紀                                         理銘                
保銳              華容                                         惠普                
越峰              建榮                                         中連貨              
英格爾            立衛                                         易飛網              
士開              天揚                                         亞都                
昇益              鈺創                                         老爺知              
志嘉              佳總                                         滿心                
富裔              合正                                         東凌-KY             
正德              寶聯通                                       德記                
燦星旅            凱鈺                                         弘帆                
富驛-KY           德宏                                         大展證              
劍湖山            合邦                                         誠品生活            
德記              萬旭                                         泰偉                
泰偉              驊宏資                                       華義                
華義              久正                                         得利影              
昇華              上揚                                         時報                
得利影            全譜                                         琉園                
鼎創達            易通展                                       旭然                
花王              沛波                                         鼎創達              
邦泰              安鈦克                                       捷必勝-KY            
                  元隆                                         明揚                
                  沛亨                                         紅木-KY             
                  九暘                                         綠河-KY             
                  凱碩                                         欣雄                
                  全達                                         欣泰                
                  奧斯特                                       大汽電              
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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