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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月18日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         30472         0    00632R 元大台灣50反1          -4396         0  
00633L 富邦上証正2             7065         0    2303   聯電                   -3934    -11869  
00655L 國泰中國A50正2          4366         0    2408   南亞科                 -3565     -2932  
00672L 元大S&P原油正2          3768         0    00677U 富邦VIX                -2788         0  
0056   元大高股息              3193    151356    2371   大同                   -2204      6698  
0061   元大寶滬深              3040     -1938    2324   仁寶                   -1806    -16024  
3037   欣興                    2698      4979    006205 富邦上証               -1742         0  
2633   台灣高鐵                2040      6237    1605   華新                   -1728    -12493  
2888   新光金                  1734     11533    00673R 元大S&P原油反1         -1721         0  
2313   華通                    1474     -1881    3481   群創                   -1170    -15370  
2323   中環                    1438     -1101    6116   彩晶                   -1139    -26696  
2353   宏碁                    1327      3770    1305   華夏                   -1133     -3749  
2603   長榮                    1132      1279    2883   開發金                 -1083      8661  
1402   遠東新                  1120      7135    1504   東元                   -1025     -6031  
2884   玉山金                  1068     -1709    2409   友達                    -992    -20196  
2834   臺企銀                  1034       968    0050   元大台灣50              -905    -33669  
2345   智邦                    1001      -194    2886   兆豐金                  -811      6340  
5264   鎧勝-KY                  937      1354    00643  群益深証中小            -647      -385  
2609   陽明                     794       246    2892   第一金                  -599    -21349  
6153   嘉聯益                   778       811    2867   三商壽                  -597     -1980  
00676R 富邦臺灣加權反1          753         0    1303   南亞                    -558     -9948  
2412   中華電                   752     -6652    2887   台新金                  -558     -7810  
2891   中信金                   675      2324    006206 元大上證50              -488         0  
2885   元大金                   665      5921    00639  富邦深100               -470      1255  
2492   華新科                   596      -882    2375   智寶                    -461     -2047  
2027   大成鋼                   578     -2458    2823   中壽                    -451     -2493  
00636  國泰中國A50              577    -16333    3711   日月光投控              -421     -6620  
2002   中鋼                     545      8754    2882   國泰金                  -393     -5320  
2881   富邦金                   545      5514    2845   遠東銀                  -387     -2111  
00739  元大MSCI A股             496      -671    3706   神達                    -362     -7447  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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