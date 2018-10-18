【大行報告】中泰證券：衛寧健康18Q3淨利提速 牽手華為加快AI醫療

中泰證券發表研報指，衛寧健康(300253-CN)業務包括傳統業務，也包括創新業務。2018年，公司傳統的醫療衛生信息化業務在手訂單及收入快速增長，繼續保持在醫療信息化領域的的領先地位。同時，平台建設類和平台建設類創新業務快速增長。公司預計今年首三季營收同比增長30%以上，預計歸母淨利潤同比增長約40%-55%，歸母淨利潤增速大於營收增速，盈利能力持續提升。

衛寧健康今年首兩季度歸母淨利潤分别同比增長50%、26%，公司預計第三季淨利增長53%-98%，與今年前兩個季度相比，單季度歸母淨利潤增速明顯提升，同時較去年第三季歸母淨利潤同比25%的增速提升。

研報指出，2018年10月10日-12日，2018華為全聯接大會在上海舉行。衛寧健康攜手華為共同發佈智慧醫療數據湖解決方案。衛寧健康一直專注於醫療健康信息化領域，數據資源豐富。此外，衛寧健康的人工實驗室在肺炎呼吸專病建設，骨齡檢測、糖尿病性視網膜病變檢測等多種應用方面也已經取得一定成果。而華為在雲存儲、雲平台、大數據等領域技術實力國内領先。此外，華為的醫療行業解決方案可以為醫療機構提供高性能、高可用、高可靠的基礎設施。中泰認為，華為的雲存儲、雲平台、大數據等技術，結合衛寧健康智慧醫療大數據+人工智能能力，雙方優勢互補，互惠互利，或將加速推動醫療創新業務的發展。

中泰預計，公司2018-2020年歸母淨利潤分别為3.26億元、4.18億元、5.17億元，EPS分别為0.20元、0.26元、0.32元，對應PE分别為58倍、45倍、36倍。維持買入評級。