美國原油跌穿70美元 因美國庫存大增

油價周三下跌，美國原油期貨跌穿70美元，為一個月來首次，此前數據顯示上周美國原油庫存增加650萬桶，幾乎是分析師預期增幅的三倍，與此同時美國出口下降。

油價本周上漲，因擔憂伊朗制裁和沙特記者卡舒吉死亡後美國與沙特的緊張關系。

美國原油期貨下跌2.17美元，或3%，收報每桶69.75美元。

“今天價格跌至我們預期的70美元支撐位之下，從目前的情況看，這將為市場建立一個比我們預期更弱的定價環境，”Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch在一份報告中表示。

瑞穗期貨部門主管Bob Yawger表示，當價格低於70美元時，一些投機者可能有意撤出，這可能令跌勢加劇。

布蘭特原油期貨盤中跌穿80美元，但收報每桶80.05美元，下跌1.36美元，或1.7%，較10月3日觸及的四年高點86.74美元低近7美元。

美國能源資料協會(EIA)公布，上周美國原油庫存增加650萬桶，因出口降至180萬桶/日，分析師稱這份庫存報告利空。

庫存大增，盡管上周美國原油產量下降30萬桶/日，至1,090萬桶/日，分析師將此歸因於颶風邁克爾造成海上產油設施暫時關閉帶來的影響。

有關沙特著名批評人士卡舒吉兩周前進入沙特駐伊斯坦布爾領事館後失蹤的醜聞，在本周早些時候支撐了油市。

美國國會議員把矛頭指向沙特領導人，暗示有可能實施制裁。

路透紐約10月17日