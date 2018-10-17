17家券商參與CDR跨境轉換測試 首批滬倫通做市商將從中產生

近日，上交所聯合中國結算進行了滬倫通全天候市場測試。業內人士透露，有17家券商參與CDR跨境轉換測試，首批滬倫通做市商將從中產生。

根據滬倫通業務專項測試方案，共有17家券商參與了CDR跨境轉換測試。分別是申萬宏源證券、東方證券、廣發證券、華泰證券、國泰君安證券、招商證券、國信證券、中信證券、海通證券、北京高華證券、中金公司、光大證券、財達證券、銀河證券、瑞銀證券、中銀國際證券及中信建投證券。

資深業內人士預計，首批參與滬倫通做市的證券公司將從這17家券商中甄選而來。

上周五，上交所下發了《上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通存托憑證跨境轉換業務指引》的征求意見稿。根據征求意見稿的第五條規定，券商擬開展中國存托憑證跨境轉換業務的，需經交易所備案成為中國跨境轉換機構。券商向該所備案成為中國跨境轉換機構，應當已經取得中國存托憑證做市商資格。

上述資深業內人士進一步分析稱，根據征求意見稿，成為跨境轉換機構必須取得做市資格，因此可以將上述參與跨境轉換測試的券商視為已提交意向申請的滬倫通做市商。

某不願具名的大型上市券商相關業務負責人也表示，上周五監管層公布滬倫通規則之後，公司第一時間就向上交所遞交了做市資格申請。目前，公司正在根據規則作進一步的系統完善，並根據測試方案做全天候測試。後續交易所會對券商做現場檢查。在通過全天候測試及監管層的現場檢查之後，交易所會根據提交申請的券商的準備情況來確定是否開通交易權限。

某滬上大型券商滬倫通專項小組資深人士表示，公司之所以考慮成為滬倫通做市商，是希望配置在倫交所上市交易的股票。這些股票與A股相關性較低，通過配置這些資產，可以分散投資風險。另外，初期到中國發行CDR的倫交所上市公司的基本面比較優質。投資者出於分散國內市場風險的需求配置CDR，對風險平衡的期望也在提高。對於機構來說，是否具備強大的風控和合規管理能力極為重要。

對於滬倫通做市標的的遴選標準，上述券商專項小組資深人士表示，目前尚未形成最終的要求。不過，考慮到滬倫通業務開展初期，到中國來發行CDR的英國上市公司主要是倫交所中市值比較大、基本面較好的藍籌股，標的儲備可能會偏向市凈率估值相對穩定的金融、能源、消費等傳統行業。

來源：上海證券報作者：徐蔚 王曉宇