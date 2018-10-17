資誠：G20中國脫碳率最高 但仍未達巴黎協定目標

資誠今 (17) 日公布 2018 年低碳經濟指數 (Low Carbon Economic Index, LCEI)，2017 年全球脫碳率只有 2.6% 與 2016 年持平，仍遠低於《巴黎協定》升溫不超過 2℃所需的最低門檻 6.4%，且溫室氣體排放總量增加 1.4%。

根據最新的調查報告，2017 年脫碳率最高是中國達 5.2%，相較 10 年前已減少一半的碳強度；其次表現較佳的，依序分別是：墨西哥、阿根廷與英國等國家，脫碳率分別為 5%、4.9% 與 4.7%。

G20 國家中，沒有一個國家脫碳率達到升溫不超過 2℃所需的最低門檻 6.4%。報告指出，自 2000 年以來，英國在所有 G20 國家中低碳轉型的成績最好，經濟成長達 34%，但溫室氣體排放量卻減少 29%，這 17 年來平均每年脫碳率達到 3.7%，2017 年絕對碳排放強度量僅輸 G20 中的法國，數值為 138 tCO2/$。

資誠表示，英國是推動低碳轉型的全球領導者，能大幅脫碳可歸因英國「超低排放車輛 (Ultra Low Emission Vehicles)」與「清潔成長 (Clean Growth」兩大策略的推動。

資誠表示，政府電力部門在清潔成長相關政策推動下，10 年內每生產 1,000 度電之碳排放量減少 29％，顯示英國在電力生產上已成功脫碳，未來將把此政策再拓展至工業及其他部門。

至於中國則是世界最大的溫室氣體排放國 ，2017 年考量 GDP 的脫碳率雖位居第一，但因 GDP 成長快速而能源需求提高，以致溫室氣體排放量仍增加 1.4%。

值得留意的是，中國再生能源成長的幅度仍保持領先地位，若依此動能持續，中國履行巴黎協定的「國家自主貢獻」(NDC) 目標將指日可待。

PwC 資誠分析低碳經濟指數 (LCEI) 已進入第 10 個年頭，調查結果顯示，雖然許多國家在過去四年中削減碳排放強度，但如果各國在脫碳工作上沒有取得更重大的進展，只按照目前這樣的減碳速度，2℃的碳預算將在不到 20 年的時間內消耗殆盡。