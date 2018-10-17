【大行報告】普華永道：流量紅利已現瓶頸 風投資本在中國更關注ToB投資機會

國際會計和咨詢公司普華永道周三發布報告，因資金端收緊及股市低迷，風險資本在中國的投資漸趨謹慎。在佔半壁江山的TMT（科技、媒體和通訊）領域，由於ToC（個人端）的流量紅利已出現瓶頸，因此風險資本更關注ToB（企業端）的投資機會。

報告稱，受到中美貿易摩擦持續升溫的影響，同時配合國家供給側改革與《中國制造2025》行動綱領，風投資本已在企業級技術領域廣泛布局。從上半年投資案例來看，集成電路、半導體、IC設計制造、第五代移動通信、機器人與智能制造、雲計算、大數據、人工智能等領域皆獲得資本押注。

過去20年，中國互聯網及移動互聯網業在經濟快速增長、消費升級的需求下，開啟ToC商業模式的黃金時代。多年激烈競爭後，ToC領域正面臨流量紅利成長的瓶頸期，轉向細分領域突破，上半年互聯網教育、跨境電商、二手車、海鮮乾貨等領域都有多個項目獲得融資。

“現在沒有那麽多ToC的投資機會，而本土制造和技術，無論未來是IPO還是併購都有很大價值。”普華永道中國TMT行業主管合夥人高建斌指出。

他說，資本市場對ToC企業的熱情已不如從前，多持謹慎態度，而ToB企業雖然資本需求大、見效時間長，但國內企業對技術補充存在大量需求，所以ToB企業未來無論是被並購或是獨立上市，都比較方便。

國內最大的生活服務互聯網平台--美團點評(03690-HK)在9月20日上市以來，持續下跌，目前股價較其69港元發行價已下跌近兩成。

路透上海10月17日