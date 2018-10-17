◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月17日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 26526 0 2317 鴻海 -8313 -35191 00632R 元大台灣50反1 11760 0 0050 元大台灣50 -5706 -31663 0056 元大高股息 4382 147899 2834 臺企銀 -4373 1917 2371 大同 4343 9462 2323 中環 -2640 -2641 2884 玉山金 3967 -3444 2892 第一金 -2513 -21161 00708L 元大S&P黃金正2 3899 0 00673R 元大S&P原油反1 -2446 0 2303 聯電 2450 -6486 00677U 富邦VIX -2353 0 0055 元大MSCI金融 2331 1133 2891 中信金 -2311 2267 00655L 國泰中國A50正2 2252 0 2337 旺宏 -2169 -31473 00639 富邦深100 1936 1728 2887 台新金 -2051 -7808 00739 元大MSCI A股 1841 -2649 5880 合庫金 -1752 -8676 2330 台積電 1817 -31663 2880 華南金 -1470 -8141 1402 遠東新 1496 6722 2888 新光金 -1204 9465 3576 新日光 1180 1487 2313 華通 -1178 -2880 00671R 富邦NASDAQ反1 1023 0 2375 智寶 -1173 -1634 00631L 元大台灣50正2 955 0 3481 群創 -1167 -13748 00633L 富邦上証正2 934 0 3016 嘉晶 -952 -891 00664R 國泰臺灣加權反1 898 0 2886 兆豐金 -924 9496 00676R 富邦臺灣加權反1 890 0 2408 南亞科 -881 -1479 4958 臻鼎-KY 851 3226 2883 開發金 -828 16237 00672L 元大S&P原油正2 848 0 2356 英業達 -785 -4005 1101 台泥 786 -970 2014 中鴻 -760 1208 2474 可成 709 -503 1305 華夏 -702 -2485 4414 如興 690 1499 1312 國喬 -689 -344 00669R 國泰美國道瓊反1 649 0 1301 台塑 -657 -10297 2439 美律 649 906 0061 元大寶滬深 -604 -5442 2915 潤泰全 624 1824 2515 中工 -604 -6281 2352 佳世達 609 -6093 2412 中華電 -594 -7444 8150 南茂 604 8058 00636 國泰中國A50 -581 -18903 00693U 華頓S&P黃豆 572 0 2376 技嘉 -540 -2054 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股