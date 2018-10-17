顧立雄：金融本質是天使與魔鬼 台灣金融排名全球第7很自豪

金管會主委顧立雄今 (17) 日表示，金融的本質包含天使與魔鬼，金管會的職責就是要抑制魔鬼因子、盡力發揮天使面貌。談到世界經濟論壇（WEF）今日公布全球競爭力報告，台灣排名第 13，亞太國家排名第 4 ，他強調，我國在 WEF 全球競爭力指標排名往上，靠金融業拉上去是很重要的要素，因台灣金融體系排名全球第 7 。

世界經濟論壇公布「2018 年全球競爭力報告」（The Global Competitiveness Report 2018），台灣排名第 13 名，在亞太國家排名第 4；顧立雄強調，顧立雄說，我國在 WEF 全球競爭力指標排名往上，靠金融業拉上去是重要要素，因為我國金融體系排名全球第 7 名，其中在逾放比低、保險費占 GDP 比重，都是世界第 1 名，顧立雄自豪的說：「這也呼應日前所說我國金融業很有韌性的說法。」

顧立雄今日以「談金融的興利與除弊」為題，在三三會 10 月例會中發表專題演講。

顧立雄提到，金融的重要性，廣義就是價值的流通，台灣人的錢放在銀行的存款超過 40 兆、放在資本市場的市值 36 兆、放在保險公司保費的可運用資金 23 兆，等於台灣人有近百兆資金都在金融市場進行有效配置，這些資金是活血，金融機構就像是血管，血管要暢通，血才能靠血管配置到需要的地方，這就是金融業服務的本質。

他也引用諾貝爾經濟學家 Robert J.Shiller 在《金融與美好社會》一書中所說的，「金融本身要有公平、效率、創新，才能照顧到每一個需要金融照顧的面向。」

顧立雄還說，金融的本質包含「天使的面貌和魔鬼的因子」，一個人從小到老到死都需要金融服務，金融業掌握資源配置，做為信用仲介的機構，難免引起人性貪婪，因此要顧慮到在鼓勵金融創新時，金管會的職責就是要抑制魔鬼因子、盡力發揮天使面貌，金管會要營造友善環境，還要無時無刻強調良善治理的重要性。

顧立雄強調，金融業應善盡社會責任，過去一年多他在金管會，認為「創新、公司治理、和善盡社會責任」，是推動金融永續發展的關鍵要素。

顧立雄也提到今天 WEF 公布的全球競爭力報告，發現台灣在 WEF 全球競爭力指標排名往上，靠金融業拉上去是很重要的要素，因為我國金融體系排名全球第 7 名，其中逾放比低、保險費占 GDP 比重都是全世界第 1，上市櫃公司市值佔 GDP 比重第 5 名，中小企業取得融資容易度是第 6 名。

顧立雄表示，從 WEF 報告來看，顯示我國金融體系健全得到肯定，這也呼應日前所說我國金融業很有韌性的說法。

顧立雄強調，目前金管會對各項指標包括對大陸曝險、保險業對海外曝險，相應要提存準備金、要做避險，以及逾放比、呆帳覆蓋率等等相關指標都有在關注，我們比其他新興市場來的健全。