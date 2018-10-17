陸股V型反轉 半導體股轉強 上證指數收漲0.6%

陸股今 (17 日) 高開後上演 V 型大逆轉，早盤由原本 1% 的漲幅一度走跌，午後跌勢加大後又急速拉升，資金此持湧入半導體、國產軟體等科技股，帶動中小創指數、主板指數先後翻紅。上證指數終場收漲 0.60%，報 2561.61 點，深成指收報 7365.21 點，漲幅 0.91%。

創業板指全天最具戲劇性，收報 1231.86 點，漲幅 1.25%。中小板指收報 4987.33 點，漲幅 1.15%。

從盤面上看，海南、國產軟體、區塊鏈等類股漲幅居前，油服板塊、白酒、自貿港等, 類股跌幅居前。白馬股中國國旅 (601888-CN) 跌停，一度出現多檔白馬股閃崩。

市場解讀認為，中國國旅主要受到海南免稅新政衝擊。中國國旅先前的主要經營邏輯在於壟斷性，如果政府發放免稅牌照來維持競爭態勢，則國旅擴張及提升毛利率的能力將遇到強力挑戰。

信達證券策略分析師谷永濤表示，近期市場的情緒比較脆弱，即使隔夜美股大漲，亞股跟漲，都未讓 A 股走勢維持堅挺。他認為，在此環境之下，諸如海南概念股的走勢很難保持持續，應更為謹慎。

科技股走強則有來自「ERP 市場需求旺盛，國產軟體替代空間巨大」等消息面的提振，中國軟件 (600536-CN)、寶信軟件 (600845-CN)、四方精創 (300468-CN)、衛士通 (002268-CN)、浪潮軟件 (600756-CN) 等個股均大漲。