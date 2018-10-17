日媒：華為將在關西設研究中心 加深與日企合作

據日本媒體《Nikkei Business》報導，中國電信設備巨頭華為技術在受訪時指出，正考慮在日本關西設立研究中心，詳細的地點及設立時間仍待確定。

華為已經在日本橫濱市設有研究中心，並於東京和千葉縣設立了據點。華為希望藉由關西研究中心的設立，加深與日本企業的合作。

總部設在深圳的華為在全球 170 多個國家設有業務，2017 年的全球銷售額約為人民幣 6000 億元，近期手機銷量一舉超越蘋果，成為全球第 2 的智慧手機生產商。

華為在 2005 年於日本成立子公司後進軍日本市場，同時也在手機中使用日本廠商提供零組件。華為來自日本供應鏈的金額也快速成長，由 2009 年的 3 億美元，到去年來到 40 億美元，今年預計達到 60 億美元。

以日本去年出口中國的總額 1648 億美元計算，如果今年總金額大致不變，代表單單是提供華為的出口額，就接近全體的 4%。

華為表示，在關西設立研究中心的話，將有助於利用在大阪及京都日本最自豪的化學及材料領域產業，強化自身的製造能力。

《Nikkei Business》指出，華為除了希望藉由日本企業的高技術，提高其產品及服務的品質之外，其實這也是在美中貿易爭端加劇下，迫不得已的選擇。