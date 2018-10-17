茂宸集團(00273-HK)擬投資體外受孕等胚胎移植業務

茂宸集團(00273-HK)公布，10月16日，該公司間接全資附屬公司Mason SPV承諾向合資公司TT Holdings Limited出資3000萬澳元(相當於約1.68億港元)，旨在投資於Genea Limited。

Mason SPV訂立承諾函以向TT Holdings出資3000萬澳元(相當於約1.68億港元)，相關款項將由TT Holdings用於向Talent Triumph Development Ltd(Holdco)出資。Holdco則會將所得款項用於向Bidco出資。

Mason SPV將斥2.4億澳元認購之TT Holdings已發行股本之實際百分比將參考以下各項釐定：收購Genea Limited股份之代價約2.4億澳元；Bidco將可利用之債務融資款項；及就收購Genea Limited股份產生及將產生的費用。

見及此，預期交易完成後，Mason SPV將擁有TT Holdings不低於約20.86 %已發行股本之權益(假設Bidco無法取得債務融資)。由微醫控股有限公司直接全資持有的微醫香港與其他合資合夥持有人(包括Aldworth)持有TT Holdings79.14%。

Genea Limited開發的技術包括培養介基及胚胎移植導管，被60個國家的600多個診所使用。Genea Limited總部位於悉尼，有400多名僱員及業務遍及全球，乃是全球範圍此行業唯一同時提供服務及技術的綜合輔助生殖技術(ART)平台。

Genea Limited於澳洲、泰國及紐西蘭提供全面的ART服務，包括IVF、卵及胚胎冷凍、基因檢測、精子庫、日間手術及病理及按IVF週期量計算，為澳洲第三大IVF(體外受孕)診所集團。憑藉其豐富的經驗及技術，目標公司已獲17個國家的醫院及診所委託進行評估及改進項目，包括中國的一些大型醫院。Genea Limited於澳洲、泰國及紐西蘭擁有或經營生殖診所。

微醫集團之平台共有2700家醫院及22萬名醫生，每月活躍用戶人數達2700萬名。

