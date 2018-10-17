車市銷售趨緩，大億Q3每股賺約0.9元，今年整體獲利低於去年

受到國內新車銷售狀況欠佳及最大客戶豐田銷量下滑，國瑞汽車外銷明顯衰退影響，車燈廠大億 (1521) 營收自 6 月起逐月下降，法人指出，整體第三季獲利較上季下滑，每股盈餘約 0.9 元，至於福州小糸雖然取得吉利汽車 2 款新車燈訂單，但受制於中國新車銷售成長趨緩，且新產能第四季投產後短期內不易產生實質貢獻，今年整體獲利恐將較去年下滑，每股盈餘約 4.7 元。

大億為國內最大 OEM 車燈廠，國內車燈市場的市佔率高達 8 成，內外銷約各佔一半的營收比重，國內主要客戶包括豐田 (國瑞汽車)、福特、裕隆、華創車電(納智捷) 等廠商。2018 年受到進口車的比例持續增加、前三季國內新車銷售狀況欠佳的影響，尤其是最大客戶豐田前三季銷量年下滑 5.3%，再加上配合客戶要求降價，毛利率較低的模具比重增加，恐將衝擊毛利率表現。



大億近年來帶動外銷市場成長的動力主要來自於飛雅特克萊斯勒 (FCA) 的訂單挹注，2018 年 FCA 新增 2 款車燈產品，預計 2019 年將再新增 3 款新訂單，目前大億在 FCA 的滲透率低於 2 成，中長期的成長空間還很大，以切入頭燈及尾燈產品的供應鏈為目標，FCA 的訂單仍是帶動後續營運成長的重要來源。



至於日本市場，以 Suzuki 及 Mazda 為主要客戶，受惠於 Mazda 新車款全面採用 LED 霧燈，帶動 ASP 同步提升及營收成長，預估今年外銷市場的狀況仍明顯優於內銷市場。



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