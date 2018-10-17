華為發布新旗艦手機 力保出貨量全球第二位置

中國華為周二發布配有新奇智能攝像頭和視頻功能的新旗艦智能手機，希望借此維持在價格敏感消費群體中的勢頭。

華為發布了採用徠卡相機技術的Mate 20系列手機。華為今年已超過蘋果公司(AAPL.O)，成為出貨量僅次於韓國三星電子(005930.KS)的第二大智能手機生產商。

華為的新高端手機系列有四款機型面向全球發售，不過美國除外，華為手機因美國國家安全擔憂，實際上在美國被禁售。

新機型包括Mate 20，售價因內存配置不同介於799-849歐元(925-983美元)。

Mate 20 Pro在部分英國零售商的售價最低為799英鎊，標價為849英鎊，在歐洲的標價為1,049歐元。而蘋果的可比機型iPhone X Max在英國的售價為1,099英鎊。

新款手機配置一個新型的超廣角鏡頭、一個三倍長焦鏡頭和一個可拍攝2.5厘米(1英寸)距離物品的微距鏡頭。

Mate P20手機掙用內置人工智能功能的華為自有麒麟芯片。

Mate 20手機的功能包括，將人像分離出來，降低周圍色彩飽和度，使人像從背景中突出顯示。

與競爭對手相比，華為手機置入的感光芯片更大，從而在弱光條件下得到更好的拍攝效果。

Gartner分析師Roberta Cozza稱，在外形相似的高度商品化的智能手機市場，華為憑借照相機和個性化功能脫穎而出。

路透倫敦10月16日