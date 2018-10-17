金價持穩 因美元走軟抵消風險意願改善的影響

金價周二在兩個半月高位附近持穩，因美元疲弱，抵消了全球股市反彈反映出的投資人風險意願改善的影響。

1752 GMT，現貨金持平於每盎司1,226.29美元，前一交易日曾觸及7月26日以來最高1,233.26美元。

美國期金收高0.7美元，或0.1%，報每盎司1,231美元。

“金市此波行情基本已經結束。沙特局勢似乎正在好轉，股市從企業業績中獲得了支撐，黃金因此失去了繼續上漲的另一個理由，”INTL FC Stone分析師Edward Meir表示。“黃金受到相對疲軟的美元支撐...此後，金市可能更多地呈區間波動。”

美元指數周二跌至逾兩周低點，而新興市場貨幣表現出眾，股市上漲反映出風險意願改善。

在技術面，金價在100日移動均線切入位1,227美元附近交投。

一些分析師表示，近期金價上漲也可能歸因於投資者出脫空頭倉位，此前投機者已累積創紀錄的空頭倉位。

全球最大的黃金交易所交易基金SPDR Gold Trust(GLD)的持金量周一連續第二個交易日上漲，增加約4.1噸。

過去七天，黃金持倉量增加約2.5%，一些分析師稱，這顯示出黃金ETF投資者信心出現轉變。SPDR Gold Trust持金量已從4月份的高點下跌約390萬盎司。

其他貴金屬方面，銀下跌0.1%，報每盎司14.64美元，盤中稍早觸及14.85美元的10月2日以來最高位。

鉑金升0.4%，報每盎司842.20美元，周一觸及7月10日以來最高位850.10美元，鈀金跌0.3%，報每盎司1,080.50美元。

路透班加羅爾10月16日