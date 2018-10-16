◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月16日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦科技 本盟 昶和 東泥 嘉裕 正道 元大台商50 日馳 大統新創 大飲 東華 元大高股息 亞德客-KY 本盟 福懋油 立益 富邦摩台 世紀鋼 銘旺科 宏亞 佳和 富邦發達 國巨 健和興 達新 昶和 富邦金融 錸德 旭隼 恆大 三洋紡 元大MSCI台灣 金像電 元晶 怡華 本盟 永豐臺灣加權 智寶 遠雄來 聚隆 瑞利 富邦日本 云辰 統領 昶和 樂士 國泰日經225 承啟 威宏-KY 大統新創 正峰新 元大歐洲50 強茂 泰昇-KY 中宇 億泰 元大日經225 華新科 程泰 毛寶 國泰20年美債反1 同開 氣立 懷特 元大S&P日圓反1 禾伸堂 榮星 燁興 富邦歐洲 喬鼎 台硝 中鴻 FH彭博高收益債 玉晶光 永記 威致 FH彭博新興債 創意 日勝化 華豐 群益道瓊美國地產 揚明光 展宇 首利 FH富時高息低波 台勝科 亞諾法 麗正 新光內需收益 健策 德淵 東訊 宏洲 世芯-KY 華廣 華泰 嘉裕 永崴投控 士紙 錸德 東華 聯德控股-KY 高興昌 倫飛 利華 康控-KY 東明-KY 虹光 立益 嘉聯益 世紀鋼 威盛 佳和 鈞寶 鑫永銓 國碩 昶和 台表科 六暉-KY 銘旺科 三洋紡 訊芯-KY 宏旭-KY 統懋 本盟 GIS-KY 友通 翔耀 瑞利 杜康-DR 隴華 太空梭 樂士 陽光能源-DR 銘旺科 麗臺 正峰新 互盛電 華映 億泰 翔耀 吉祥全 毛寶 華新科 憶聲 懷特 揚明光 科風 燁興 新至陞 和鑫 中鴻 穎漢 力特 聚亨 時碩工業 喬鼎 威致 泰鼎-KY 正達 華豐 迎廣 晟鈦 首利 亞弘電 聯德 麗正 全國電 同泰 鴻海 陞泰 新世紀 東訊 愛山林 誠研 華泰 潤弘 綠能 錸德 遠雄來 誠創 倫飛 夏都 嘉威 虹光 雲品 力銘 威盛 鳳凰 亞太電 國碩 新天地 達能 銘旺科 欣欣 清惠 統懋 統領 慧友 翔耀 客思達-KY 捷泰 太空梭 康師傅-DR 互億 麗臺 同方友友-DR 天瀚 華映 匯僑 迅杰 吉祥全 一零四 華上 憶聲 欣天然 光麗-KY 科風 新海 元晶 和鑫 欣高 華冠 力特 全國 裕豐 喬鼎 jpp-KY 寶徠 正達 台數科 皇普 晟鈦 南六 陽明 聯德 基勝-KY 六福 同泰 威宏-KY 康師傅-DR 新世紀 波力-KY 聖馬丁-DR 誠研 泰昇-KY 神州-DR 綠能 耀傑-DR 誠創 同方友友-DR 嘉威 晨訊科-DR 力銘 友佳-DR 亞太電 陽光能源-DR 達能 精熙-DR 清惠 中福 慧友 雷虎 捷泰 中視 互億 秋雨 天瀚 慶豐富 迅杰 新利虹 華上 國光生 光麗-KY 元晶 華冠 南茂 裕豐 寶徠 太設 皇普 陽明 六福 台中銀 潤泰全 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中保 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生 佐登-KY