港股表現反覆微升17點U+A0U+A0 騰訊兩連跌

10月16日，重陽節假前，港股表現反覆。初段曾扭轉跌勢，高開141點，早上10時左右曾升至日內高位，高見25712.13點，最多升267點；之後升幅持續收窄，於11:29更轉升為跌。中午過後跌幅擴濶，於14:11左右曾低見25266.54點，最多跌178點；日內波幅逾445點。收市跌幅收窄，更轉跌為升，恒生指數報25462.26點，微升17.2點或0.07%；成交金額758.8億港元。

恒生國企指數收市報10198.33點，升53.99點或0.53%。

10月恒生指數期貨於15:55報25381點，升35點；未平倉合約逾14.5萬張。

11月恒生指數期貨報25401點，升46點；未平倉合約逾4600張。

騰訊(00700-HK)收市報281.4港元，跌1.4港元或0.5%，連跌兩天。騰訊昨日結束連續24個交易日在場內回購股份，騰訊這一輪累計回購284.8萬股，涉資約8.87億港元。另外大和發表報告，降騰訊目標價至375港元，大和指騰訊遊戲變現延遲，第三季手機遊戲收入料同比跌20%，環比跌17%。但長線看好，建議投資者可趁低吸納。

友邦保險(01299-HK)收市亦跌0.95港元或1.5%，收市報61.45港元。德銀昨日發表報告，預期友邦保險第三季的新業務價值為9.98億美元，同比增長18%；維持對友邦的「買入」評級，目標價76.2港元。

中國平安(02318-HK)收市報73.3港元，升0.05港元或近0.1%。建設銀行(00939-HK)收市報6.09港元，升0.02港元或0.3%。

沙特記者失蹤的事件，令市場憂慮中東局勢緊張，支持油價。活躍股只中國海洋石油(00883-HK)獲得較大追捧，收市報14.92港元，升0.34港元或2.3。

舜宇光學(02382-HK)收市報80.95港元，升1.85港元或2.3%。

石藥集團(01093-HK)收市報16.08港元，升0.42港元或2.7%。德意志發表報告將石藥目標價降至21.9港元，維持「買入」評級。

剛於昨日上市的廣駿集團(08516-HK)為今天升幅榜首企業，收市報1.08港元，升0.33港元或44%；較招股價0.4港元高1.7倍。