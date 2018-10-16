長和(00001-HK)與美圖(01357-HK)組成策略聯盟

長和(00001-HK)公布，與美圖公司(01357-HK)宣布組成策略聯盟。美圖公司將與長江和記集團旗下國際零售品牌屈臣氏集團及電訊營辦商 3 香港合作，圍繞美圖「美和社交」戰略，以結合社交媒體與零售的嶄新商業模式，於顧客體驗、用戶系統、技術研發、精準營銷、大數據和商業策略等多個層面拓展合作，利用美圖人工智能 AI 技術，以及長江和記集團營運零售及電訊業務的專業，為千禧世代的顧客帶來嶄新互動的線上線下購物體驗。

長江和記集團聯席董事總經理霍建寧表示：「是次合作能夠提升長江和記集團業務在線上線下與消費者的互動，美圖用戶可透過先進的人工智能以全新的方式體驗美妝效果並獲得產品推介，為屈臣氏在中國及香港開拓客源之餘，更讓用戶得享最佳的消費體驗。3香港客戶更可通過與美圖的合作，體驗自己設計個人化產品及一站式流動購物的樂趣，投入全新的網上消費模式。此次合作對顧客、美圖以及長江和記集團而言，是三贏的局面，所以我們對合作的前景充滿信心。 」

美圖公司首席運營官程昱表示：「美圖擁有最廣泛的在線女性用戶，長江和記集團擁有最龐大的女性顧客群。美圖與長江和記集團的合作，能夠進一步釋放美圖平台用戶價值，推動「美和社交」戰略，提升與顧客的互動，幫助用戶在現實生活中變美。」

此外，美圖公司也與長江和記集團旗下流動通訊業務3香港合作，將 「美圖定制」服務引入香港，3香港客戶將率先體驗這項一站式個人化產品訂製的增值服務。用戶使用港版美圖秀秀處理照片後，可通過 「美圖定制」直接列印在手機殼、服飾、雨傘、布袋、水杯和滑鼠墊等生活化家居物品上，隨時隨地製作屬於自己獨一無二的個人化用品，亦可以為親友送上與眾不同的驚喜禮物。

長江和記集團旗下香港屈臣氏將率先引進美圖公司旗下「美圖魔鏡」，提供多個國際美妝品牌，高達600款美妝產品，讓愛美一族盡情試用及自由配搭不同妝效，虛擬專屬個人潮流妝容，下載不同造型的照片及產品預覽，讓顧客可隨時隨地享用結合科技及大數據的線上線下購物體驗。 「美圖魔鏡」更糅合美妝師所推介多款不同風格的潮流妝容，一按輕鬆配搭上班及約會的推介美妝。

「美圖魔鏡」運用美圖公司的「智能美麗黑科技」，智能識別人臉特徵，即時記錄顧客使用過程數據，為香港屈臣氏提供具商業價值的市場數據及精準洞察，制定科學化及提升顧客互動的策略。通過即時虛擬試妝，美圖 APP 可向顧客推介合適他們妝容需要的產品，並在「美圖魔鏡」內準確展示使用各款美妝後的使用效果，讓顧客享受更方便舒適的購物體驗。香港屈臣氏將於10月下旬率先於旺角銀行中心及尖沙咀金馬倫道分店引入「美圖魔鏡」，並計劃於2019 年上旬於約30間店舖陸續引進「美圖魔鏡」。

美圖APP內的美顏相機亦會因應是次合作升級，顧客能夠一次過完成「拍照-皮膚測試-智能推薦」的體驗，中國屈臣氏會於今年10月底開始進行產品推薦，而香港屈臣氏亦會於2019年第一季開通此功能。美顏相機在未來會使用人工智能，根據顧客皮膚測試結果和皮膚數據庫與屈臣氏產品庫配對，為屈臣氏顧客提供全新的智能購物體驗，也為顧客提供專業的屈臣氏皮膚管理方案，讓顧客更準確瞭解和按照需求選擇產品。

此外，社交版美圖秀秀也將於10月下旬與中國屈臣氏於廣告及社交媒體平台上拓展合作，讓屈臣氏更深度、更廣泛接觸目標顧客群。除了能夠在定點頁面精準推介屈臣氏產品及優惠訊息，社交版美圖秀秀將聯同屈臣氏為顧客帶來更多創新有趣的體驗。

中國屈臣氏將於11月在美圖秀秀社交圈開通官方帳號，當顧客使用美圖秀秀「瘦臉」、「祛痘」等修圖功能時，頁面會出現適合顧客需要的屈臣氏產品數據，以顧客的行為數據配對營銷，因應他們於社交平台上的內容和習慣精準地推介產品。社交版美圖秀秀也會開啟「屈臣氏好物種草專題」，通過更生動的內容向顧客傳遞產品訊息，使顧客在線上就能瀏覽屈臣氏熱賣產品和相關數據。

中國屈臣氏會員計劃積極與美圖合作，雙方在不同渠道上各具優勢並互相配合，整合美圖3.5億每月活躍用戶和屈臣氏優質的線上線下顧客群，為會員計劃增添全新的會員登記渠道；並根據會員在美圖APP內的使用習慣，運用大數據推介合適的產品。中國屈臣氏將利用其線上線下平台，推廣美圖聯名會員卡；另外，美圖 APP 內也會推廣屈臣氏聯名會員卡，跨渠道令具潛力的美圖APP用戶成為屈臣氏會員。