【異動股】天然氣概念股盤中走強 大通燃氣(000593-CN)漲近6%

今日早盤，天然氣概念股盤中走強，截止發稿，新疆浩源(002700-CN)漲5.7%報11.49元，大通燃氣(000593-CN)漲5.27%報7.79元，新疆火炬(603080-CN)漲4.47%報30.36元，貴州燃氣(600903-CN)漲3.18%報26.96元，皖天然氣(603689-CN)、新天然氣(603393-CN)、長春燃氣(600333-CN)等均上漲超2%。

據日本《日經亞洲評論》網站10月14日報道，中國天然氣進口量的增加對亞洲液化天然氣現貨價格產生了衝擊：去年7月到12月，亞洲液化天然氣價格翻了一番，從每百萬英製熱單位5.45美元漲至11.20美元。

報道稱，今年1月至8月，中國進口了5718萬噸天然氣;相比之下，日本的進口量為5645萬噸。2017年中國超過韓國，成為世界第二大天然氣進口國。國際能源署曾在6月份預測，中國將在2019年成為世界最大的天然氣進口國。但最新數據似乎加快了這一時間表。亞洲國家的供應來源日趨多樣化，這表明該地區作為天然氣消費國的重要性正與日俱增。

分析人士說，中國這個亞洲最大經濟體的需求急劇上升也可能影響到天然氣的國際貿易——後者主要基於長期合同——“這可能導緻全球爭奪自然資源”。