UNIQLO擬中國年開百家新店 關閉香港效益差店舖

日本休閒服裝品牌 UNIQLO 母公司迅銷 (6288-HK)2018 財年取得歷年最佳業績。UNIQLO 大中華區行政總裁潘寧坦言，中美貿易戰對業務帶來的影響將在未來 2 至 3 個月逐漸顯現，但相信該公司仍保持成長，並透露計劃每年在中國增設 100 家分店，至 2020 年中國分店數量可達 1000 家。

截至今 (16) 日發稿，迅銷報港幣 37.7 元，上漲 1.89%。

圖：雪球

香港業務方面，潘寧指近 2 個月香港同店銷售仍保持增長，未來將繼續在香港開新店，並整合現有店鋪網絡，關閉部分表現不佳的店鋪，亦不排除在香港開設網上商店，對香港業務保持審慎樂觀態度。截至今年 8 月底，該公司在香港有 28 間分店，較去年底淨增加 3 間。

UNIQLO 截至今年 8 月底，中國分店數目為 633 家，較去年底增加 78 家。潘寧指出，當中約 200 家分店位於一線城市，未來擬進入更多二三線城市，主要由於其增長潛力大，計畫每年在中國增設 100 家分店，至 2020 年中國分店數量達 1000 家。

目前迅銷產品主要在中國及東南亞生產，前者佔比約 60% 至 70%。潘寧透露，隨著東南亞的生產鏈進一步成熟，將來比例或有調整，但中國作為重要生產基地的角色不會改變。

迅銷大中華區本財年的收入約為 4398 億日元，年增 26.9%，潘寧希望今財年的增長亦可保持該水平。

截至 6 月底止財年，迅銷旗下的海外 UNIQLO 的收入首次多於日本 UNIQLO，前者佔總收入 42.1%。迅銷高級執行副總裁兼首席財務官岡崎健預計，本財年海外 UNIQLO 的收入及經營利潤將繼續超越日本 UNIQLO。雖然未有時間表，但相信不遠未來海外 UNIQLO 可達至總收入佔比的 2/3，大中華區的動力最為強勁。

此外，迅銷計劃以逾 1000 億日元改革供應鏈，岡崎健相信，計劃有助集團減少透過減價促銷以清庫存，未來更可下調產品定價。另一品牌 GU 因產品組合問題，經營利潤倒退 13.1%，岡崎健表示，GU 未來會減少產品數量，統一設計，以改善獲利表現。

迅銷在公布業績時同時宣布，委任董事長兼行政總裁柳井正的 2 名兒子柳井一海及柳井康治為董事，似有意為接班鋪路。岡崎健表示，現年 70 歲的柳井正仍充滿活力，現階段未有意言退。