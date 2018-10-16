易生活控股(00223-HK)涉足社區線上線下(O2O)電商營運

易生活控股(00223-HK)公布，10月15日，該公司與張薔、姚志敏及茂中有限公司訂立股份轉讓協議，據此：該公司同意按代價8000萬(人民幣.下同)收購茂中51%已發行股本，當中4000萬以現金支付，其餘4000萬元則透過發行可換股債券支付；及該公司有條件同意向茂中提供本金額4000萬元之股東貸款。可換股債券及股東貸款之本金額均可能須因應網站成交金額保證而向下調整。

完成時，茂中將透過若干英屬處女群島及香港中介控股公司，於中國公司之股權中間接及實際擁有45.9%實益權益及於上海貓仕中擁有約22%股權。中國公司為一間有待成立之新公司(作為附屬公司，其財務業績將綜合計入集團內)，成立目的為經營上海貓仕之線下業務，並將收取及記錄各店舖錄得之所有銷售額及溢利。

上海貓仕之核心業務主要為社區線上線下(O2O)電商營運，專營中國二三四線城市。上海貓仕透過註冊會員制營銷，經營結合線下實體店消費體驗與線上下單消費服務新模式之O2O社區服務平台。會員可親臨實體店檢視商品，並於確認合適商品後在網上下單。據上海貓仕管理層告知，於「五洲精選」品牌下之實體店超過160家，註冊會員人數超過410,000人，及超過50,000名會員已於網上購物。