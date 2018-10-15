【大行報告】中泰證券：9月銷量符合預期 基建補短板助板塊企穩

中泰證券發表研報指，根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會行業統計，納入統計的25家主機製造企業，2018年1-9月挖掘機銷量同比增長53.3%，9月增速27.7%，基本符合市場預期。及9月小挖銷量增速較8月增加3pct，中挖及大挖增速持續收窄。

根據年初中泰挖掘機預測模型，預計2018年銷量將達到18萬台以上，或創造歷史新高，全年銷量增速達30%。中泰預計2018-2020年挖掘機銷量仍可保持較快增長。

此外，根據9月24日人民日報海外版報道，國家發改委強調穩投資，加快地方專項債發行和使用。目前穩投資系列政策信號加強，中泰認為，在相關政策不斷細化落地、基建項目審批加快及專項債發行提速等作用下，四季度基建投資增速將企穩回升。在基建“補短板”(加強西部建設+鄉村振興)和地方專項債發行提速的助力下工程機械板塊將逐步企穩。

同時，三一重工1-9月挖掘機銷量35627台，市佔率達22.8%穩步提升，穩居國内第一。徐工1-9月挖掘機銷量17981台，挖掘機市佔率11.51%，在國内市場排名第三，與第二卡特彼勒的差距進一步縮小。龍頭份額持續提升，國内市場格局進一步優化。工程機械方面，2018-2020年持續復蘇;混凝土機械、起重機等陸續迎更換高峰。

中泰判斷挖掘機有望在2018-2019年迎來更換高峰期，混凝土機械、汽車起重機的使用壽命長於挖掘機2年左右，有望在2020-2021年迎來更換高峰，這一輪工程機械行業復蘇持續性將更長。

中泰認為，目前政策松動，穩内需持續升溫，有利基建和工程機械板塊，推薦工程機械龍頭——三一重工(600031-CN)、徐工機械(000425-CN)、柳工(000528-CN)、恒立液壓(601100-CN)、艾迪精密(603638-CN)。三一重工、徐工集團、柳工分别位居國内挖掘機内資品牌前3名，恒立液壓、艾迪精密為挖掘機配套液壓油缸和泵閥、破碎錘和液壓泵閥馬達等，成長性較好。

風險提示：週期性行業復蘇持續性風險、基建及房地產投資低於預期風險、宏觀政策調控風險、原材料價格波動風險。