【財華社-港股早評】 2018年10月15日

1. 港股信息
1.1. 港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數25792(-9.42/-0.04%)。
港股通持續增持股票:
上交易日(10月12日)港股通增持股數最多股票首位為民眾金融科技(00279-HK)其增持股數為523060000股，增持比例為15.45%，增持後持股量升至3908920000股，佔整體發行量24.92%。第二位為中國石油股份(00857-HK)其增持股數為22608000股，增持比例為2.98%，增持後持股量升至782102903股，佔整體發行量3.7%。第三位為工商銀行(01398-HK)其增持股數為17161000股，增持比例為0.13%，增持後持股量升至13412809696股，佔整體發行量15.44%。
上交易日(10月12日)港股通增持比例最高股票首位為首控集團(01269-HK)其增持股數為64000股，增持比例為26.67%，增持後持股量升至304000股，佔整體發行量0%。第二位為維信金科(02003-HK)其增持股數為15600股，增持比例為19.6%，增持後持股量升至95200股，佔整體發行量0.01%。第三位為呷哺呷哺(00520-HK)其增持股數為2433000股，增持比例為19.04%，增持後持股量升至15213000股，佔整體發行量0%。
上交易日(10月12日)港股通減持股數最多股票首位為五龍電動車(00729-HK)其減持股數為-29440000股，減持比例為-1.07%，減持後持股量降至2725945000股，佔整體發行量10.47%。第二位為人和商業(01387-HK)其減持股數為-12796000股，減持比例為-0.64%，減持後持股量降至1991936701股，佔整體發行量3.47%。第三位為中國電信(00728-HK)其減持股數為-11864000股，減持比例為-7.86%，減持後持股量降至139215446股，佔整體發行量1%。
上交易日(10月12日)港股通減持比例最高股票首位為合和公路基建(00737-HK)其減持股數為-556500股，減持比例為-30.65%，減持後持股量降至1259500股，佔整體發行量0.03%。第二位為中國通信服務(00552-HK)其減持股數為-4650000股，減持比例為-17.84%，減持後持股量降至21426000股，佔整體發行量0.89%。第三位為耐世特(01316-HK)其減持股數為-1317000股，減持比例為-11.65%，減持後持股量降至9997000股，佔整體發行量0.39%。
1.2. 港股沽空數據
上交易日(10月12日)沽空金額下降至港幣153.29億元，(前交易日沽空金額209.08億元，同比下降-26.69%)。沽空金額佔整體成交金額1111.475億元的13.8%(上日佔整體成交14.97%)。整體成交金額下降至1111.48億元(上日成交1397.45億元/同比下降-20.47%)，沽空金額下降至153.29億元(相比上日沽空金額209.08億元/下降-26.69%)，非沽空金額下降至702.63億元(上日非沽空總成交金額926.21億元/下降-24.14%)。
港股成交金額結構表
1.3.1 沽空比例分佈:
整體成交金額下降至1111.48億元(相比前交易日成交金額1397.45億元/下降-20.47%)，藍籌股沽空佔整體沽空金額153.29億内其中89.95億(前交易日藍籌股沽空金額108.79億元/同比輕微下降-17.32%)，沽空金額89.95億元佔整體沽空金額153.29億中比例為58.68%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額153.29億内其中63.35億(前交易日非藍籌股沽空金額108.79億元/同比下降-36.85%)，非藍籌股沽空金額63.35億元佔整體沽空金額比例為41.33%。