徽商銀行(03698-HK)11月28日股東大會審議百億資本補充計劃

10月12日，徽商銀行(03698-HK)發佈公告，擬於2018年11月28日召開2018年第一次臨時股東大會，會上將提呈審議批准股東大會董事及監事選舉規則、選舉第四屆董事會成員、設立資產管理附屬公司等一系列議案。在本次股東大會上，該行還有一份關於發行總額不超過100億元的資本補充債券作為特別決議案待股東大會審議批准。這也是該行繼此前數年間以總額超百億的次級債券、二級資本債、境外優先股等方式“補血”後，再次推出的一項資本補充計劃。

Choice統計數據顯示，自2018年9月以來，已有14家銀行業金融機構發行了總額達2400億元的二級資本債券，較去年9月~10月的這一數據高出一倍以上。在中南財經政法大學金融協創中心研究員李虹含看來，資本消耗逐漸增大以及非標資產回調壓力是銀行進行資本補充的主要動機。

債券類型待定

10月12日，徽商銀行發佈關於召開2018年第一次臨時股東大會的通告稱，擬在會上處理審議股東大會董事及監事選舉規則等合計6項事務。其中，修訂章程和發行資本補充債券將作為特別決議案向股東大會提呈審議。

徽商銀行在公告中表示，擬發行資本補充債券是為了進一步充實資本基礎及提升可持續發展能力。從公佈的發行方案看，該行此次擬發行的債券類型為無固定期限資本債券或二級資本債券，面向境內外機構投資者發行，發行總額不超過100億元等值人民幣，資金用途為補充該行其他一級資本或二級資本。

公告顯示，債券基礎期限不少于5年期，其中無固定期限資本債券在該行行使贖回權前無固定到期日。在發行利率方面，將參照市場利率確定。當發行文件約定的觸發事件發生時，採用減記方式吸收損失。

值得一提的是，徽商銀行還將在本次股東大會上商議關於設立資產管理附屬公司的事宜。公告顯示，該行擬以自有資金，全資設立註冊資本金不超過人民幣20億元的資產管理附屬公司。徽商銀行表示，根據業務發展需要並在監管機構批准的前提下，後續可考慮引進戰略投資者。

資本充足率承壓

徽商銀行是全國首家由城市商業銀行、城市信用社聯合重組成立的區域性股份制商業銀行，總部設在安徽省合肥市，2013年11月12日在香港聯交所主板掛牌上市，2017年末，註冊資本約為110.50億元。

在港股上市後，徽商銀行每年均以兩位數的增速擴張資產規模。2017年底其資產總額為9081億元，同比增長20.31%。2018年6月末又較2017年末增長5.19%，達到9552.08億元。該行明確表示，本次發債募集資金用途為補充其他一級資本或二級資本，“補血”意圖十分明顯，實際上，此前徽商銀行就曾以發債的方式補充過資本。2011年4月，該行發行了總額40億元、15年期的次級債券，以充實附屬資本；2015年9月，又發行了80億元、10年期的二級資本債券，補充二級資本。2016年11月，還成功發行了8.88億美元的境外優先股，所募集資金全部用于補充其他一級資本。

但即便如此，徽商銀行的資本充足率仍有待提升。定期報告顯示，截至2017年底，該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.19%、9.46%、8.48%，分別較2016年底下滑了0.8個百分點、0.48個百分點、0.31個百分點。

而在2018年6月末，徽商銀行的資本充足率、一級資本充足率分別進一步下滑至11.97%、9.41%，而核心一級資本充足率僅較年初提升了0.03個百分點至8.51%，均未能達到同期全國商業銀行的平均水平。根據監管要求，截至2018年底，非系統重要性銀行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率不得低於10.5%、8.5%和7.5%。

9月以來二級資本債增勢明顯最終，徽商銀行是會選擇發行無固定期限資本債補充其他一級資本，還是選擇發行二級資本債補充二級資本，目前尚不得而知。但值得關注的是，在監管壓力及自身業務發展需求雙重影響下，不少銀行正在通過多種方式補充資本。

就在10月11日，中國銀行完成了總額為400億元人民幣的二級資本債券發行。而今年以來，哈爾濱銀行(06138-HK)、盛京銀行(02066-HK)等港股上市銀行也均紛紛發佈公告，亮出發行無固定期限資本債券的計劃。

從Choice統計數據看，今年以來銀行業金融機構的二級資本債券發行量已近3500億元，超過去年同期水平。僅2018年9月以來，已有中國銀行、建設銀行、中信銀行、中原銀行等14家銀行業金融機構發行了二級資本債券，發行總額達2400億元，較去年同期高出一倍以上。

對此，李虹含對記者表示，隨著經濟新常態的不斷深入，不良貸款的逐漸增多會對資本消耗逐漸增大，使得商業銀行資本承壓。另外，在資管新規出台之後，商業銀行的非標資產面臨著回調的壓力，這也使得商業銀行在資本補充上面臨著巨大的壓力，這兩大因素成為了銀行進行資本補充最主要的動機。



來源：每日經濟新聞 記者 張禕 每經編輯 姚祥雲