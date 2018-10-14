玖富CFO：金融科技企業“出海”要關注風險

玖富集團CFO林彥軍表示，中國金融科技企業將在未來的全球化進程中扮演更加重要的角色，但“走出去”時必須對當地市場和政策環境有充分的理解，做好風險防範。

林彥軍在10月11日參加於印尼巴厘島舉辦的國際論壇“金融再開放，驅動新變革”時表示，當前資產配置機會增多，對於金融科技企業來說，也是“出海”的最好時節。但面對巨大的市場誘惑，金融科技除了解決政策風險和金融安全，還需要平衡金融創新與當地監管等一系列問題。

金融科技企業走出去，首要面臨的問題是政策風險和金融安全。尤其是在印尼、菲律賓以及非洲等發展中國家和地區，金融風控的難度更大。比如在國內允許的P2P行為，在部分國家是不被允許的，甚至某些國家只允許企業之間產生直接借貸行為。

“如果金融科技企業在沒有搞清當地政策的情況下擅自出海，會讓企業陷入無妄之災，輕則無功而返，重則面臨牢獄之禍。”林彥軍說，當地政治環境問題也不能忽視。比如東南亞部分國家政局不穩也會帶來金融風險。

在金融安全問題上，林彥軍以印尼為例，這個擁有2.6億人口的國家，只有2000萬的城市人口擁有身份證明文件，如何在非實名制的條件下控制住金融風險對出海企業來說是一大難題。

在討論環節中，有專家表示，金融科技企業國際化布局的最大考驗是如何與當地金融監管框架相融合。對此，林彥軍十分認同。限於東南亞各國經濟發展水平不一，不同國家的基礎設施、互聯網服務等水平參差不齊，以及法律法規差異，導致某些國家的金融監管嚴格程度堪比美國。

因此，中國金融科技企業想要分羹海外市場，需要具備強大的技術實力。通過技術創新可以提高效率、降低成本，也有利於全球化合作以適應國外不同環境。

林彥軍在分享經驗時表示，“對於中企，尤其是中國的金融科技企業來說，適當的投資或者與當地企業合作，是一種較好地融入當地市場的方式。進軍東南亞，中國金融科技企業如果擁有具備國際視野的管理團隊，以及本地化的基礎員工團隊，以符合當地文化氛圍的方式去運營，效果可能會更好。”

東南亞市場仍然面臨著征信缺失、金融科技技術積累不足、市場成熟度不高等問題。“想要進軍東南亞國家，國內金融科技企業首先要跨過監管門檻。而各國監管政策和準入門檻都不盡相同，相比新加坡積極促進金融科技創新的政策，馬來西亞等東南亞國家的監管思路則更保守。”

目前大部分東南亞國家對法律和政策部分還不完善，對金融科技企業來說，需要特別重視這部分風險，局勢對市場穩定影響是巨大的。至於具體的本地化運營，如何處理文化差異，找準用戶定位，進行獲客或者風險控制等方面，都需要更加審慎的考慮。

來源：2198技術網 特派印尼努沙杜瓦 李增新