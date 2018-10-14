易綱：在利率政策和準備金率方面仍有足夠的空間調節

財新網報道，中國央行行長易綱在10月14日舉行的G30國際銀行研討會上表示，中國的貨幣政策保持穩健中性，不松不緊。如果需要，中國在利率政策和準備金率仍然有足夠的空間調節。

同時，易綱表示貿易摩擦創造了不確定性和增加了經濟下行風險，IMF也有這樣的預測，中國央行的模型結果與IMF的預測接近。

在2018年10月12-13日召開的第38屆國際貨幣與金融委員會(IMFC)會議上，央行行長易綱表示，今年以來，中國繼續實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，積極推進金融業改革開放，深化匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。同時，中國積極推動平穩有序去杠桿，去年以來，非金融部門的杠桿率已經穩定。中國鼓勵基金組織加強對貿易問題的研究，並繼續支持開放、以規則為基礎的多邊貿易體系。

易綱同時表示，中國歡迎基金組織和世界銀行共同提出的《巴厘金融科技議程》，支持將其作為基金組織關於金融科技的工作框架。中國呼籲各方尋求建設性方式，繼續推進基金組織份額和治理改革，確保按既定時間表完成第15次份額總檢查。同時，中國願繼續加強與基金組織在能力建設方面的合作。

據了解，此次會議主要討論了全球經濟金融形勢與風險、全球政策議程和基金組織改革等議題。會議指出，全球經濟增長依然強勁，但覆蘇步伐日益不均，且此前預見到的一些風險已成為現實。總體上，在貿易緊張局勢升級、地緣政治問題繼續發酵的背景下，風險更加偏向下行，融資條件收緊對許多新興市場和發展中國家影響較大。

來源：新浪財經 責任編輯：孟然