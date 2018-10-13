中國奧園(03883-HK)改名為中國奧園地產集團

中國奧園(03883-HK)公布，董事會建議將該公司英文名稱由「China Aoyuan Property Group Limited」更改為「China Aoyuan Group Limited」，並將該公司雙重外文的中文名稱由「中國奧園地產集團股份有限公司」更改為「中國奧園集團股份有限公司」。該公司將提交建議案以供股東於股東特別大會上批准。建議更改公司名稱須待股東於股東特別大會上通過特別決議案以批准建議更改公司名稱；及開曼群島公司註冊處處長透過發出變更公司名稱註冊證明書之方式批准後，方可作實。

