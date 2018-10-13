美聯：料10月一手私樓註冊宗數超越二手

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，10月首11日二手住宅註冊量錄816宗，較9月同期918宗跌約11.1%；反觀，一手私樓註冊量卻較上月同期急升。在不包括一手公營房屋之下，本月首11日一手私樓註冊量已突破千宗水平，錄1,083宗，比起同期二手註冊量僅816宗更高。預期10月全月一手私樓註冊宗數達2,000宗，而二手卻有機會跌穿2,000宗水平，屆時將自2015年12月後首次出現「一手註冊量超越二手」情況。

鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，10月註冊個案一般主要反映9月市況。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，二手住宅註冊量自今年高位5月份4,976宗後持續下跌，上月註冊宗數已跌至2,316宗的30個月新低。然而，二手交投低處未算低，估計10月份二手住宅註冊量將進一步續跌。最終甚至有機會跌穿2,000宗水平。

反觀，本月一手私樓註冊量得以短時間內衝破千宗水平，主要是由於上月推出的將軍澳LP6銷情理想，而該批成交亦陸續於本月註冊登記。事實上，月內一手私樓註冊量最多的項目為LP6，其次包括匯璽II及藝里坊‧1號等。預期LP6成交個案持續登記的帶動，本月一手私樓註冊量勢超上月全月1,263宗，甚至達2,000宗水平，屆時一手註冊量將再一次超越二手。