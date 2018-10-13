【大行報告】匯豐料人民幣持續貶值 降2018及19年末預測至6.95及7.10

匯豐環球研究周五發表報告指出，基於中美貿易摩擦持續以及美元保持強勢的觀點，該行將2018年及19年末人民幣兌美元的預測分別調至6.95及7.10，原本皆為6.70。

該行新興市場外匯研究主管Paul Mackel在報告中稱，“我們並不過度看空人民幣。中國的外匯政策已經收緊，而我們預計這將會持續以防止人民幣大幅貶值的預期變成事實。”

報告指出，人民幣在回應關稅導致經濟減速的整體政策上只扮演著輔助角色，中國更著眼於利用財政政策促進本土需求以及加快經濟改革步伐。

該行相信，中國將會容許人民幣跟隨經濟理論和市場節奏而走軟，但同時準備好遏制快速變動和過度貶值。中國有多種工具作出調控，包括出售外匯儲備和鼓勵外資的長期資產配置。

匯豐認為，中國不會利用人民幣過多弱勢作為報覆，但亦不會同意把人民幣盯在不合理的強勢水平。該行相信，擁有匯率彈性、合適的外匯儲備水平、資本賬繼續開放以及人民幣加快國際化，均符合中國的利益。在任何情況之下，比起2015年8月進一步改革人民幣匯率形成機制時，中國的企業和居民都有更充分準備應付匯率波動性。

報告指出，“人民幣從高度管理的貿易導向型貨幣轉變為‘純凈浮動’的國際投資和融資貨幣，美元兌人民幣自然要較以往展示出更高度的波動性和久而久之的交易範圍。但我們認為，沒有依據會對人民幣的長期價值失去信心。”

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周五早盤大漲逾230點，中間價則九連跌至逾19個月新低。交易員稱，隔夜國際金融市場繼續大幅動蕩，美元指數下探95關口附近，外部壓力有所緩解，但今早中間價偏弱表現明顯超出市場預期，這限制了人民幣反彈空間，短期弱勢料難改。

路透香港10月12日