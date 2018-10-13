購匯多令人民幣回吐多數漲幅 短期弱勢難改而破七分歧加劇

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周五小幅收漲，盤中一度升至6.8893元，本周累計下跌0.6%；中間價則九連跌至逾19個月新低。交易員稱，離岸人民幣夜盤大漲帶動下，在岸人民幣價格一度明顯攀升，但今早中間價偏弱表現明顯超出市場預期，限制了人民幣反彈空間，午後美指續升，購匯盤較多令人民幣回吐多數漲幅。

他們並表示，中國海關最新公布的9月貿易數據明顯好於市場預期，這緩和了市場緊張情緒，助力股匯市場企穩，不過中美貿易戰緩和前，人民幣料大體承壓，客盤轉向滯後也會影響人民幣表現，因此短期操作上仍可以延續逢低購匯思路，但市場猜測今日中間價偏弱的意義，加劇了破七的市場分歧。

“中間價詭異，不知道央媽怎麽想的，...現在沒有一錘定音的說法，未來的走勢有點迷惑了。”一中資行交易員稱，看央行的意圖，還有市場博弈的演進。

另一中資行交易員稱，“出口數據不錯，對金融市場還是有提振作用，...但目前人民幣貶值趨勢還在，購匯也不少，預期沒那麽快扭轉。”

海關總署周五公布，以美元計價9月出口同比增14.5%，進口同比增長14.3%，路透調查預估中值分別為8.9%和15%，9月貿易順差為316.9億美元，高於路透預估中值的順差194億美元。分析師稱，數據表明中國產業在國際經濟中的分工位置短時間內受美國貿易霸淩主義影響較少。

美國總統特朗普周四表示，他的經濟和貿易政策已經打擊了中國經濟，而他可以做的還有很多，沒有跡象顯示他會在與中國不斷升級的貿易戰中退縮。但華爾街日報稱，特朗普和中國國家主席習近平計劃11月底在阿根廷舉行的G20峰會上會面。

全球匯市方面，美元周五微幅攀升，表明投資者對美國經濟持有信心，盡管美國 總統特朗普批評美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)，而且美國股市下挫。

路透上海/北京10月12日