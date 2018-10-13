洪磊：任何對基金業的外部沖擊都是短暫的

新浪財經訊 “中國財富管理50人論壇2018第六屆年會暨與孫冶方經濟科學基金會戰略合作簽約”於10月13日在北京舉行，主題為：全球格局變化下的風險化解與財富管理轉型。中國證券投資基金業協會會長、CWM50理事洪磊出席並演講。

洪磊指出，目前私募基金行業已經在登記備案、募集合同、內控、信息披露、人員管理、中介服務等方面形成了若幹業務準則和行業紀律，為防範利益沖突，維護投資者的合法權益起到了重要作用。

下一步，還將根據行業發展的實際，持續推進信用義務落地工作，築牢行業信用文化。

一是完善信用公示、信用管理，建立公允透明的行業評價體系和評價機制，讓信用記錄良好、內部治理穩健、歷史業績優秀的私募機構有機會脫穎而出，獲得更低的展業成本，更大的展業空間，積極推動優秀的私募基金管理人獲得開展公募業務、養老金管理業務的機會，促進優勝劣汰。

二是進一步完善登記備案的須知，明確登記備案的關註要點，優化登記備案的流程，提高信息的透明度。在完善信用義務要求的同時，提高信用記錄良好、內部治理穩健的私募機構產品審核時效。

三是切實配合國家有關部門優惠政策和監管的要求，做好創業投資基金登記備案和標準認定工作，為創業投資提供更加便利的服務。

四是強化行業監督和自律檢查，對違反自律規則和協會章程的行為，嚴格自律執紀。

洪磊稱，私募基金是直接融資體系的重要組成部分，也是市場化最充分的股權投資活動，要通過適度監管加有效自律，為創業投資、並購投資活動的迸發創造更有利的空間，讓市場在創新發展的資源配置中發揮出決定性的作用。

最後，洪磊表示，對基金業來說，任何外部沖擊都是短暫的，“這不會阻擋我們改革開放的步伐，也不會改變我們基金行業蓬勃發展的趨勢。”

以下為演講實錄：

洪磊：尊敬的曉霞司長，各位來賓，非常高興來參加今天財富管理50人論壇，與大家共同交流“金融服務實體經濟效率提升：模式與路徑”這個話題的討論。

這段時間基金業遇到一些困難，有人說私募基金生於2004，卒於2018年。我相信這是一個玩笑，不可能的，經過我們20年的發展，我們行業現在法律體系健全，逐步在走上一條規範發展的道路，所以今天我就跟大家交流一下我對我們基金行業今天的一些看法。

首先，我國的基金業已經開始走上一條規範發展之路。無論外部的形勢如何變化，我們相信基金業只會越來越規範、越來越強大，真正具備作為資本市場壓倉是和實體經濟助推器的能力。二十年來，基金業始終不斷深化對行業本質的認識，積極對外開放，充分吸收成熟市場的有效經驗，逐步形成了與行業本質相匹配的法制環境和市場體系。雙受托制度，投資者適當性制度，信息披露制度，凈值化管理制度，成為了基金行業的特色制度，初步建立了以投資人利益為優先的行業文化，市場交易機制透明、風險責任清晰、業績競爭充分，初步形成了市場化規範化運作的機制。堅持基金本質，恪守義務，在深化改革和擴展開放中提升專業能力是基金行業對抗外部風險、防範自身道德風險的不二法寶，是基金行業發揮股權投資功能、服務大眾和實體經濟的根本保障，我們對此堅信不移。

其次，金融風險形式多樣，成因覆雜，要從風險源頭和本質出發，完善風險識別防範和化解機制。以私募基金為例，在私募登記備案高峰時期，機構申請登記以每周400家，產品備案申請以每周800-1000只的速度增長，被壓抑多年的需求短期內釋放，私募基金市場空前活躍。但是種種不規範的問題也隨之而來，包括私募機構濫用登記信息非法征信，為本基金組合投資要求，為單一機構或項目融資問題，違背收益共享、風險共擔，要求變相保本保收益，違背防範利益沖突要求，為股東方自融甚至挪用資金產品問題，為方便稅收籌劃或滿足地方展業政策要求，虛化管理人受托責任問題，為逃脫實際控制人法律責任濫設管理人代持股權問題，為募集資金違背非公開募集要求，設計嵌套式產品，突破合格投資人實質性標準問題，為逃避監管不如實履行信息報送義務問題等等。上述問題在行業監管和自律管理中，在不斷規範的過程中在不斷的暴露出來，這就需要我們認清問題本源，回歸行業本質，找到針對性的解決方案。

就自律管理工作而言，協會將依托基金法的授權，在自律管理和服務職能範圍內，將信用義務要求轉化為更具體的登記備案標準和業務規則。基於行業報送信息構建數據溝際集合機制，提高風險識別與防範能力，進一步加強投資者教育，努力保護投資者合法權益。我們也呼籲市場各方主動承擔起自身的責任，形成共治共享健康發展的行業環境。

第三，以行業自律推動市場自我約束，踐行信義義務，築牢信義文化，是私募基金健康發展的希望方向。信義義務的核心要求就是將投資人的利益置於投資人利益之上，這一要求遠高於平等金融主體之間的誠實守信要求。法律和行政監管對此無法做出充分的明文約束，只能就其主要方面提出原則要求或做出有限的規定，更多的時候必須依賴當事人內心道德和市場主體間的相互制衡。行業自律就需要在法律和行政監管要求之上，從市場缺陷和個體道德有限性出發，將信用義務的完整要求具體化為行業共識和共同行為準則。經實踐檢驗和認可，共同行為準則就成為度量行業機構和從業人員行為規範的標尺，凡是通過共同行為準則標尺檢驗的行為，都會被市場打上遵守信用文化的烙印，從而具有更高的可信度和更大的競爭力，也將因此而形成機構的自我約束、市場自主博弈、行業規範發展的市場化運作機制。從這一自下而上的行為規範構建過程，正是行業自律的價值所在，也是行業自律雖具有公共管理屬性但有別於行政監管，更非行政許可的本質所在。

全國人大官網發布的基金法釋意第11條指出，一是行政監管，二是行業自律，無論是行業監管還是行業自律，其共同目標都是確保國家證券投資基金法律法規的實施，維護證券市場的秩序，保護投資人合法權益，促進證券投資基金行業規範發展。同時還指出，行政監管與行業自律的性質不同，政府監管的性質是行政行為，行業監管的性質是自律行為，政府監管的依據是法律行政法規，行業監管的依據除了法律行政法規外，還包括自律組織的章程、業務規則、行業紀律等。

目前，私募基金行業已經在登記備案、募集合同、內控、信息披露、人員管理、中介服務等方面形成了若幹業務準則和行業紀律，為防範利益沖突，維護投資者的合法權益起到了重要作用。

下一步我們還將根據行業發展的實際，持續推進信用義務落地工作，築牢行業信用文化。

一是完善信用公示、信用管理，建立公允透明的行業評價體系和評價機制，讓信用記錄良好、內部治理穩健、歷史業績優秀的私募機構有機會脫穎而出，獲得更低的展業成本，更大的展業空間，積極推動優秀的私募基金管理人獲得開展公募業務、養老金管理業務的機會，促進優勝劣汰。剛才任主任提出來那麽多的資金的供給，我們希望我們的私募基金管理人能夠通過白名單制度為他們服務，而且私募管理人最大的優勢就是專業、約束力更強，他們的資金能夠更好的抵達我們的實體經濟。

二是進一步完善登記備案的須知，明確登記備案的關註要點，優化登記備案的流程，提高信息的透明度。在完善信用義務要求的同時，提高信用記錄良好、內部治理穩健的私募機構產品審核時效。

三是切實配合國家有關部門優惠政策和監管的要求，做好創業投資基金登記備案和標準認定工作，為創業投資提供更加便利的服務。

四是強化行業監督和自律檢查，對違反自律規則和協會章程的行為，嚴格自律執紀。

私募基金是直接融資體系的重要組成部分，也是市場化最充分的股權投資活動，要通過適度監管加有效自律，為創業投資、並購投資活動的迸發創造更有利的空間，讓市場在創新發展的資源配置中發揮出決定性的作用。

基金業的發展歸根到底取決於我們相信什麽、做了什麽，任何外部沖擊都是短暫的，不會阻擋我們改革開放的步伐，也不會改變我們基金行業蓬勃發展的趨勢。保持定力，認清方向，積極行動，就會取得更大的發展，並在發展現代金融體系中發揮我們應有的作用。

謝謝大家！

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責任編輯：謝長杉