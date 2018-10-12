騰邦控股(06880-HK)擬以1700萬港元收購深圳騰邦價值鏈17%股權

騰邦控股(06880-HK)公佈，於2018年10月12日(交易時段後)，公司與深圳騰邦價值鏈股權投資合夥企業(有限合夥)(賣方)訂立買賣協議，據此，賣方已有條件同意出售且公司已有條件同意收購股權，即賣方於目標公司持有的17%股權，現金代價為1700萬港元。收購事項須待達成先決條件後，方可作實。

自公司去年收購目標集團的61.75%股權以來，其業務穩步增長。收購事項令公司於目標集團的控股權益百分比提高，促使公司擁有人應佔溢利及每股盈利增加。

董事(包括獨立非執行董事)認為買賣協議的條款乃屬公平合理，按一般或更佳之商業條款於公司日常及一般業務過程中進行及符合公司及其股東的整體利益。

公司為投資控股公司。集團主要從事健康及保健產品的銷售及研發、跨境商貿及物流業務。截至本公告日期，賣方為一家於中國註冊成立的有限合夥，併由董事會主席及非執行董事鍾百勝先生擁有99.99999%的權益。鍾百勝先生亦為賣方之普通合夥人。賣方的餘下0.00001%權益由獨立於公司及其關連人士的第三方持有。

目標公司為於中國成立的股份有限公司，主要從事提供供應鏈解決方案，包括第三方(或合約)物流及倉儲、管理咨詢及其他增值服務。該公司向輪胎及汽車零配件製造商提供第三方物流服務併將其業務擴充至汽車售後市場及其他領域。其第三方(或合約)物流及倉儲業務主要涉及中國主要城市間的物流與運輸;同城物流與運輸;及特别倉儲服務。