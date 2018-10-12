【顧德投顧】美股續跌五百點,台股短期利空鈍化,持續多空雙向

◆盤勢分析

台股今天盤中大漲百點, 主要還是跌深反彈看待, 陸股在經過昨天的重挫, 政府已經開始打算救市, 不過相關方案還沒出來, 但是在中美持續貿易戰的情況下, 台股以及陸股都還有持續下探的可能, 尤其是台股, 過去一年台股其實都一直在高檔震盪, 附近亞洲國家的股市, 除了日本以外, 都是已經呈現空頭格局, 所以台股這邊如果出現補跌, 其實也沒甚麼好意外的, 另外台灣很多已經跌深的漲價概念股, 其實也會建議投資朋友, 有反彈都停損賣出比較好, 因為其實他們接下來的獲利與營收都會下滑, 尤其是明年之後, 因此大家不要看到他們的本益比很低, 獲利很好就跑去投資, 股價不是腰斬就是便宜, 還是要依靠對於產業以及財務的知識

偏多產業, 老師這邊還是建議投資人參考鋼鐵, 水泥, 塑化, 航運, 以及生技, 因為傳統產業還是持續受惠產品價格上漲, 且傳統產業比較穩定, 不會發生科技業被取代的問題, 因此就算投資朋友, 不幸變成長期投資, 也還有機會翻身, 就算遇到股災, 跌幅也不會像科技股, 連一成都不到, 就算停損也都還有機會賺回來, 不過最好還是跟著老師操作, 這樣很多相關的問題, 就不用自己操煩了

王閔生 分析師

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