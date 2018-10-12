【華冠投顧】台股狂殺了1324點後!!今日控盤者開始上演霸王硬上「攻」!!

林幸蓉 分析師

焦點個股：2408 南亞科、6173 信昌電、1795 美時、6456 GIS-KY、2349 錸德

週三道瓊指數暴跌 831 點後，昨晚美股又重挫 545 點。台股昨日暴跌 660 點後，台股短短七日殺了 1324 點，多頭潰不成軍！！今日控盤者開始用力拉拉拉！！上演了霸王硬上「攻」之…… 跌深反彈人工盤！！跌幅較深的權值股如 2408 南亞科、3008 大立光、2308 台達電、2327 國巨等當領頭羊，吸引搶短買盤搶盡各個族群的跌深反彈，大漲 239 點。財政部長蘇建榮說的「重回萬點」不是不可能的預言今日立馬成真！！收盤 10045 點站上萬點，成交量 1,438 億。OTC 也跌深反彈大漲 2.42%，成交量為 300 億，上漲家數 1,074 家，下跌家數 442 家…… 今日控盤者給大家壓壓驚，發個雨露均霑跌深反彈小紅包！！大盤暫時止穩，但下週大戶與中實戶是否回來，才是真正的關鍵…… 老師將持續為大家觀盤！！！請記得免費加 LINE，隨點隨聽我的節目《股市幸運星》，即可得到最新的正確一線消息！！

【跌最深今日彈最凶】

DRAM：2408 南亞科⊕，2337 旺宏、2344 華邦電

矽晶圓：3707 漢磊盤中⊕尾盤有壓打開、6488 環球晶

PA 功率放大器：3105 穩懋⊕

IC 設計：5269 祥碩⊕，5274 信驊連四根? 後今天⊕、3227 原相、3035 智原、3034 聯詠

光學：3008 大立光⊕，3019 亞光、3406 玉晶光、3504 揚明光

被動元件：6173 信昌電⊕，2492 華新科、8163 達方、3090 日電貿、3026 禾伸堂、2327 國巨

生技：1795 美時⊕

其他：面板 6456 GIS-KY；光碟 2349 錸德⊕；LCD 設備 8064 東捷⊕；電動車概念 3665 貿聯 - KY⊕；PCB 6274 台燿⊕、6278 台表科⊕、4927 泰鼎 - KY；工具機 1590 亞德客 - KY⊕；紡織 1439 中和⊕……

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最後祝大家週末愉快，下週操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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