【永豐期貨】台指選擇權盤後－絕地大反攻 台股強彈重回萬點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 304 點至 9958 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 87.81 點，電子期逆價差縮至 - 3.96 點，金融期逆價差縮至 - 7.74 點。現貨部分，三大法人賣超 27.72 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 11684 口，使留倉部位轉為淨多單 9140 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 9645 口至 26347 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 5427 口，使留倉部位轉為淨多單 1147 口。

週四美股雖持續重挫，但跌幅已有縮減跡象，加上電子盤大漲，激勵亞股展開反彈走勢，週五台股平盤開出，早盤破低後隨即翻揚走升，加上電金權值股皆有買盤敲進拉抬，市場信心陸續回穩，指數也愈漲愈高，午盤過後重返萬點之上，終場加權指數上漲 239.7 點或 2.444%，收在 10045.81 點，成交量能 1439.82 億，較前一日縮減 654.68 億。今日八大類股全數上漲收紅，其中以機電類股漲幅 3.17% 表現較佳，營建類股漲幅 0.83% 表現相對一般。技術面觀察，今日大盤指數以長紅 K 開高走高重挫反彈上漲 239 點，不過成交量縮，加上 5 日線急速下壓，短線盤勢為空方控盤格局。籌碼方面，外資現貨持續賣超，但台指淨多單口數反而再增加近萬口，顯示外資態度仍未全面轉空，但後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10100 點，賣權集中在 9600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.72 升至 0.78，小於中性值 1，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 30.11% 降至 21.63%，賣權平均隱含波動率由 27.02% 降至 15.93%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。